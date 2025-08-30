Апта кинопремьералары: елдегі кинотеатрлардан не көруге болады
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа кино апталығының басталуымен көрермендерді премьералардың қызықты таңдауы күтіп тұр. Алдағы күндері назар аударуға тұрарлық фильмдер туралы Kazinform тілшісінің материалынан оқи аласыз.
Ерлі-зайыпты Роуздар
Бенедикт Камбербэтчпен драмалық комедия. Айви мен Теоның тамаша некесі мен мансабы – бұл тек қасбет. Теоның жұмысы төмендей бастап, ал Айви, керісінше, үлкен және үлкен жетістікке жеткенде, олардың арасында ескі жаралар мен жасырын наразылықтарды ашқан кескілескен күрес басталады.
Қылмыс үстінде ұсталған
Режиссер Даррен Аронофскийдің қылмыстық комедиясы. Фильмдегі оқиғалар 1990 жылдары Нью-Йоркте өтеді. Басты кейіпкер Хэнк Томпсон – бұрынғы кәсіби бейсболшы, спорттық мансабын аяқтағаннан кейін бармен болып жұмыс істей бастады. Көршісі одан мысығына қарауды сұрағанда, оның өмірі күрт өзгереді. Хэнк тор ішінен әртүрлі қылмыстық топтар – мафиядан жалдамалы өлтірушілер мен жындыларға дейін іздеп жүрген кілт табады. Енді Хэнк осы қауіпті әлемде аман қалуы және не болып жатқанын анықтауы керек.
Аят 4
Әли сабырлы, мейірімді, қарапайым адам, ол үшін ең бастысы – отбасы, адал еңбек және тыныш өмір. Бірақ тағдыр оның алдына ауыр сынақ қояды: інісі Жапар күтпеген жерден қылмыстық әлемге араласып, Әлидің өмірі төңкеріледі. Енді ол қиын таңдау жасауы керек – ағайынға адал болу немесе заңға бағыну, жүрегін тыңдау немесе әділдік парызын орындау.
Астрал. Мыстан шамы
Парапсихология студенті Роза Гонсалес әжесінен мұра болып қалған ғұрыптық шамды тауып алып, оны спиритизмдік сеанс жүргізу үшін қолдануды ұйғарады. Бірақ жалын жыпылықтай бастағанда, ол әлдеқайда қорқынышты нәрсеге тап болғанын түсінеді. Оның рухтарға қойған әрбір сұрағы өмірі мен ақыл-ойына қауіп төндіретін өлім ойынын тудырады. Шам баяу жанып жатқанда, Роза кейбір құпияларды айтпай кетуге болатынын біліп, өмір сүру үшін күреседі.
Отбасылық елес
Василий Кирсанов – бұрынғы банк қызметкері және иллюзионист. Шоу үшін ол әйелін үлкен пәтерін сатып, шағын пәтерге көшуге көндіреді. Шоу сәтсіз болып, жаңа пәтер ыңғайсыз болып шыққанда Василий үш бөлмелі кең пәтерді арзан бағамен сатып алады. Алайда сонда қызымен қоштасуға үлгермеген бұрынғы футболшы Серёганың елесі тұрады. Василий елестің соңғы тілегі – қызын туған күнімен құттықтап, оған уәде етілген қуыршақты беруге көмектесуді шешеді.
Мыстан тақтасы
Америкалық мистикалық хоррор. Жаңа Орлеанда дәмхана ашуға дайындалып жатқан Эмили мен Кристиан көне спиритизмдік тақтаны табады. Ол Эмилиге Мыстандар Ханшайымының рухын сіңіреді. Кристиан қалыңдығын құтқаруға тырысады, өйткені маятниктің әрбір қозғалысы өлімге әкелетін ойынды бастап, оның жанына қауіп төнеді. Көмек алу үшін ол медиумға жүгінеді, бірақ оның сиқыршылармен жасырын байланысы туралы білмейді.
