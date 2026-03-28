Апта кинопремьералары: Қазақстан кинотеатрларынан не көруге болады
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа кино апталығының басталуымен көрермендерді қызықты премьералар таңдауы күтіп тұр. Kazinform агенттігі тілшісінің шолуында алдағы күндері ең басты кинопремьералар ұсынылған.
«Олар сені алып кету үшін келеді»
Ресейлік режиссер Кирилл Соколов түсірген хоррор. Туынды Нью-Йорк қаласындағы беделді ғимаратта бос жұмыс орнына жауап беретін үй қызметшісінің оқиғасын баяндайды. Үйдің бай иелеріне жалданып жұмыс істей бастаған әйел адамдардың жоғалуымен байланысы бар құпия қоғамға түсіп қалғанын білмей қалды.
«Іздеуге шықтым 2»
Басты рөлде Самара Уивинг түскен танымал триллердің жалғасы. Грейс тағы да қауіпті ойынға түсті: бұл жолы оның қасында әпкесі Фэйт бар. Олар тірі қалу үшін таққа басқа үміткерлермен сынақ жолына түсті.
«Құпия агент»
Фильм 1977 жылы Бразилияда орын алған оқиға туралы түсірілген. Әйелі қайтыс болған бұрынғы ғылыми қызметкер бұрынғы жұмбақ өмірінен жасырыну әрекетінде карнавал өтіп жатқан Ресифиге келеді. Картина 2025 жылғы Канн кинофестивалінде алғаш рет көрсетіліп, онда ең көп марапатқа ие болды, екі «Алтын глобус» иеленіп, сондай-ақ «Оскар» сыйлығына номинация жеңіп алды.
«Таптым-ау сені 3»
Сәуле мен Жексен бауырсақ сатумен күн көріп жүр. Ұлының бірінші туған күнін тойлау үшін олар тонаушылық жасауды шешеді. Алайда Жексеннің «оңай ақшаға» қарай жасаған әрбір қадамы оны отбасынан айырыла жаздайтын жағдайға әкеледі.
«Эрмитаж мысықтары 2. Мысыр залының жұмбағы»
Эрмитаж астындағы құпия туннельдерде тышқан Морис мысырлық Жынға апаратын картасы бар ежелгі папирусты табады. Бір мәселе — бұл Жын мың жылда бір ғана тілекті орындайды. Винсент, Клеопатра, Морис және басқа да батыл жүнді тіршілік иелері жаңа, қызықты шытырман оқиғаға аттанады. Олардың барлығы құдыреті күшті Жынды бірінші болып табу үшін бәсеке жолына түсуі керек. Алайда олар әр қадам сайын күтіп тұрған қиындықтарды тек бірлесіп еңсере алады.