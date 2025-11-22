Аптаның кинопремьералары: Қазақстан кинотеатрларынан не көруге болады
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа кино апталығының басталуымен көрермендерді қызықты премьералар жинағы күтіп тұр. Алдағы күндері қандай фильмдер көруге тұрарлық екенін білу үшін Kazinform тілшісінің материалын оқи аласыз.
«№ 37»
Қазақ драмасы. Метродағы жарылыс Расулдың өмірін қиып, оның отбасын 15 жыл бойы қайғыға батырды. Бірақ қаза болғандарды еске алу күнінде Расул кенеттен үйіне оралды. Отбасы таңқалды: олардың қайта қауышу қуанышы «Осы уақытқа дейін қайда болдың?» деген сұрақпен астасып жатыр. Расул жауап беруден жалтарды, ал отбасының әр мүшесі осы жылдар бойы оған не болғанын болжайды.
«Шәй в большом городе»
Мектеп кезінен құрбылар туған ауылынан шоу-бизнес жұлдызына айналған ескі досын құттықтауға келеді. Алайда кездесу олардың достығының сынағына айналды: табысқа жету иллюзиялары жойылып, шынайы құндылық — атақ-даңқ емес, жақын адамдардың қасында болуы екені айқын болады.
«Зұлым: 2-бөлім»
Джон М. Чу режиссерлік еткен музыкалық фэнтези, Бродвей мюзиклы мен Грегори Магуайрдың романынан шабыттанған Оз мыстандары Эльфаба мен Глинданың оқиғасын жалғастырады. Батыстың Зұлым мыстаны ретінде танымал Эльфаба Оз елінің ормандарында жасырынып, жануарлар құқығын қорғауды жалғастырып, Сиқыршының шынайы болмысын ашуға тырысады. Осы арада Глинда жақсылықтың символына айналды: ол Зүбаржат қаласының сарайында тұрып, мадам Моррибл бұйрығымен тұрғындар алдында өнер көрсету арқылы танымалдылыққа ие болады. Ханзада Фиеромен үйлену тойына дайындалып жатқанда, Эльфабамен байланыс үзілгені оны одан сайын мазалай түседі. Оны Сиқыршымен татуластыру әрекеттері қақтығысты одан сайын ушықтырып, екі сиқыршының болашақ тағдырына әсер етеді.
«Өлмес: Үйге апарар қанды жол»
Оқиға желісі 1946 жылы кеңестік-фин шекарасында өрбиді. Немістермен болған қақтығыстан кейін бүкіл отбасының өлімінен аман қалған бұрынғы фин сарбазы Аатами Корпи туған жерге оралады. Оның үйі қирады, ол қалған материалдарды бөлшектеп, жүк көлігіне тиеп, қаза тапқандарға құрмет ретінде үйін басқа жерде қайта салуды шешеді. Алайда оның жоспары отбасының өліміне қатысы бар кеңестік қолбасшысымен кездесуден соң бұзылады. Аяусыз және таңғажайып қуғын басталады: бұл енді тек үйді қалпына келтіру әрекеті емес, өмір мен өлім үшін үлкен күрес.
«Қымбаттым, мен кішірейіп барамын»
Қайықпен серуендеу кезінде Скотт Кэри радиоактивті тұманға тап болады, бұдан кейін оның денесінде ерекше өзгерістер басталады — ол тез кішірейе бастайды. Көп ұзамай, өз жертөлесінде қамалып, бойы небәрі 5 сантиметрге дейін кішірейген ол өзіне таныс, бірақ қазір жау әлемде өмір сүру үшін күресуге мәжбүр болады.
«Қолымнан келсе, сені тебетін едім»
Өмірі қиындап бара жатқан Линда туралы драмалық фильм. Қызы жұмбақ аурумен күресіп жатыр, күйеуі үнемі жұмыста, ал Линданың өзіне психотерапевттің көмегіне жүгінгені жөн. Жағдай одан әрі ушыға түспейтіндей көрінген кезде, пәтерінің төбесі құлап, артында үлкен қара құрдым қалады. Жүйкесі күйреу алдында тұрған Линда өзін қайта ашу және айналасындағы аласапыранмен күресуге күш табу үшін шарасыз шаралар қабылдауды шешеді.
«Маша мен Аюлар»
Маша орман жын-шайтандарының сиқырына ұшырап, ешкіге айналған ағасын құтқармақ. Қорқынышты қарғыстан арылу үшін ол балалық шағындағы ең танымал ертегі кейіпкерлері — үш аюмен күш біріктіруі керек.