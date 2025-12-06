Аптаның кинопремьералары: Қазақстан кинотеатрларынан не көруге болады
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа кино апталығының басталуымен көрермендерді қызықты премьералар жинағы күтіп тұр. Алдағы күндері қандай фильмдер көруге тұрарлық екенін білу үшін Kazinform тілшісінің материалын оқи аласыз.
«Фреддимен бес түн 2»
Фредди Фазбердің пиццериясындағы қорқынышты оқиғалардан кейін бір жыл өтті, және болған оқиға туралы қауесеттер жергілікті аңызға айналды. Аңыз танымал болғаны соншалық, қалада оқиғаларды еске алу үшін фестиваль өткізу жоспарланып отыр.
«Өл, махаббатым»
Басты рөлдерде — Роберт Паттинсон мен Дженнифер Лоуренс.
Жас жұбайлар Грейс пен Джексонның өмірі балалары дүниеге келгеннен кейін және Монтана тауларындағы шалғай үйге көшкеннен кейін күрт өзгереді. Грейс психозға ұласқан экзистенциалды дағдарысқа тап болды.
«Жою әдісі»
Оңтүстіккореялық режиссер Пак Чан-уктың жаңа фильмі — драма мен комедияға толы триллер. Басты рөлді «Кальмар ойыны» фильміндегі рөлімен танымал Ли Бён-хон сомдады.
Қағаз өнеркәсібінде ширек ғасыр жұмыс істеген Ю Ман Су жоғары білікті маманға айналды. Ол әкесінің қала сыртындағы үйін сатып алып, жөндеді және өзін отбасы бақытты және табысты адам деп санайды, сондықтан кенеттен жұмыстан шығарылуы қатты соққы болды. Саладағы дағдарысқа байланысты өз мамандығы бойынша жұмыс таба алмаған Ман Су бірнеше айдан кейін үйінен айырылу қаупіне тап болып, үмітсіздікке бой алдырып, армандаған фирмасындағы лауазымға бәсекелестерін — жұмыссыз, жақсы дайындалған түйіндемелері бар кедей жандарды физикалық түрде жойып жіберуді шешеді.
«Тышқандар әбігері»
Тату-тәтті тышқандар отбасы қала сыртындағы үлкен үйлерінде Рождество мерекесін асыға күтіп отыр. Кенеттен үйіне шақырылмаған қонақтар — адамдар басып кіреді! Құйрықтылар өз орындарынан немесе үйден бас тартуға дайын емес. Олар екі аяқты басқыншыларды қуып жіберуге бел буған! Сонымен, үйдің нағыз иесі кім?
«Эльф және ұрланған Рождество»
Эльф Йо-Йо бала кезінен бастап Сантаның сыйлық фабрикасында жұмыс істеуді армандаған. Бірақ арманын жүзеге асырғаннан кейін, ол фабриканың толығымен автоматтандырылғанын, Рождество рухының жоғалып кеткенін және Сантаның өзі зейнетке шығып, бір жерде жасырынып жүргенін анықтайды. Жауыз Кибер Скрудж зауыттың қауіпсіздік жүйесін бұзып, Сантаны жойып жіберемін деп қорқытқанда, батыл эльф достар тобын жинап, оны іздеуге шығады.