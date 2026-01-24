Аптаның кинопремьералары: отандық драмалар мен шетелдік триллерлер көрерменге жол тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Осы аптада Қазақстан кинотеатрларында кореялық детектив-драмадан бастап, отандық әлеуметтік фильмдер, отбасылық комедиялар мен хоррор жанрындағы туындыларға дейінгі бірқатар жаңа кинотуындының көрсетілімі басталды.
Kazinform тілшісінің шолуында апта премьералары мен олардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынамыз.
Бет-бейнесіз (Без лица)
Рейтинг: 7.6
Жанры: детектив, драма
Ұзақтығы: 93 минут
Ел: Оңтүстік Корея, 2025
Режиссері: Ён Сан-хо
Көзі көрмейтін шебер-оюшы мен оның ұлы қырық жылдан кейін ауыр шындықпен бетпе-бет кезігеді. Бір кездері із-түзсіз жоғалған әйел мен ананың мәйіті табылған. Өткенді қазып, өзге адамдардың үзік-үзік естеліктерін жинай жүріп, олар ұзақ уақыт бойы жасырылып келген құпияға жақындай түседі. Бұл теріс бұрылып кету мүмкін емес, бетпе-бет келуге мәжбүр ететін ақиқат.
Тәубе
Рейтинг: 7.7
Жанры: драма
Ұзақтығы: 100 минут
Ел: Қазақстан, 2025
Режиссері: Асқар Жұмакеев
Шахтадағы жұмбақ апаттан кейін өз пайдасын ғана ойлайтын басшы Серік Орманов комаға түсіп, тылсым сотқа тап болады. Ол жерде жеті атасы оның өткен өміріндегі ұмыт қалған күнәлары үшін үкім шығарады. Әрбір «сот кезеңінде» тереңде жасырынған сырлар ашылып, Серік өз жандүниесінің қараңғы тұстарымен бетпе-бет қалады. Ақырында кінәсін мойындап, өлім жазасына кесілген сәтте қызының дауысы оны тіршілікке қайтарады. Есін жиған Серік ең үлкен жауының өзі екенін ұғынады, ал өмір бойы қуған «алтынның» бар болғаны жалған мақсаттың символы — жай тас екенін түсінеді. Енді оның алдында бір ғана мүмкіндік бар: бәрін қайта бастау.
Жалмауыз Кемпір
Рейтинг: 6.0
Жанры: драма, хоррор
Ұзақтығы: 95 минут
Ел: Қазақстан, 2025
Режиссері: Уәлихан Смағұлов
Отбасы күйреудің алдында тұрған жандармен жұмыс істейтін психолог көне зұлымдықпен бетпе-бет келеді. Ол — махаббатсыз өскен балалардың маңын торлайтын «Жалмауыз Кемпір» атты тылсым күш. Оны жеңу үшін психолог тек пациенттерінің үйлеріне ғана емес, өз өміріне де жылулық, мейірім мен қамқорлық әкелуі тиіс.
Жазалау мен кешіруге болмайды (Казнить нельзя помиловать)
Рейтинг: 8.2
Жанры: детектив, боевик, драма, криминал, триллер, фантастика
Ұзақтығы: 100 минут
Ел: АҚШ, 2025
Режиссері: Тимур Бекмамбетов
Детектив өз әйелін өлтірді деген айыппен сот алдында жауап береді. Оның жазықсыз екенін дәлелдеуге бар болғаны 90 минут уақыты бар. Үкімді бұрын өзі қолдаған жасанды интеллект-судья шығарады. Уақыт өтіп барады, ал шешім өзгермесе — үкім қайтарылмайды.
Көз тимесін
Рейтинг: 7.1
Жанры: комедия, отбасылық
Ұзақтығы: 96 минут
Ел: Қазақстан, 2025
Режиссері: Шапағат Орынбаев
Ерлан мен Үміт төрт баласымен кішкентай ғана жалдамалы пәтерде тұрады. Ақша жетіспейді, шаршаған, ұрыс-керіс жиілей түскен. Бір күні Үміт: «Мен сенің орныңда болсам, көбірек табыс табар едім» дейді. Ал Ерлан үй шаруасы — «жай ғана демалыс» деп жауап береді. Осы сөз бәрін өзгертеді. Ерлі-зайыптылар тәуекелге барып, рөлдерін ауыстыруға бел буады.
Флибубу
Рейтинг: 3.4
Жанры: шытырман оқиға, комедия, анимация, фэнтези, отбасылық
Ұзақтығы: 82 минут
Ел: Финляндия, 2025
Режиссері: Йенс Мюллер
Жазатайым оқиғадан кейін 12 жастағы бала жүре алмай қалады. Дәл сол сәтте өзге өлшемнен келген мейірімді, үлпілдек тіршілік иесі пайда болып, оны қиял-ғажайып әлемге жетелейді. Сол сапар барысында бала қайтадан жүрудің жолын табады.
Сайлент Хиллге оралу (Возвращение в Сайлент Хилл)
Рейтинг: 5.5
Жанры: хоррор
Ұзақтығы: 106 минут
Ел: Франция, Германия, Сербия, Аустралия, Жапония, Ұлыбритания, Испания, АҚШ, 2025
Режиссері: Кристоф Ган
Жұмбақ хат алған Джеймс сүйіктісін іздеп Сайлент Хиллге аттанады. Алайда бұрын таныс болған қала қазір қою тұманға оранып, адам шошырлық құбыжықтарға толы. Өз ақыл-есінің дұрыстығына күмәнданған Джеймс сүйген жанын құтқару үшін тірі қалудың амалын табуы керек. Аңызға айналған хоррор-франшиза үлкен экранға қайта оралады.
Өткен аптадағы кинопремьералар тізімін осы жерден көре аласыздар.