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    Аптап ыстыққа байланысты Қарақалпақстандағы балабақшалар уақытша жабылды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Аптап ыстыққа байланысты Қарақалпақстанның бірқатар қаласы мен аудандарында мемлекеттік және жекеменшік балабақшалардың жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    аптап ыстық
    Фото: Florian Gaertner/photothek.de

    Қарақалпақстанның Мектепке дейінгі және орта білім беру министрлігінің мәліметінше, бұл шешім Санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық және қоғамдық денсаулық комитетінің ұсынысымен қабылданды.

    Оған сай, енді мына шаһарлар мен аудандарда балабақшалар уақытша жұмыс істемейді:

    - Нүкіс қаласы мен Қожелі ауданында – 13-18 шілде аралығында;

    - Әмудария ауданында – 13-15 шілде аралығында;

    - Беруни, Тақиятас, Шоманай, Мойнақ, Қанлыкөл және Төрткүл аудандарында – 13-17 шілде аралығында.

    Uzhydromet болжамына сай, 13-17 шілде аралығында Өзбекстанда аптап ыстық жүреді. Республика аумағының басым бөлігінде ауа температурасы +43 градусқа, ал елдің солтүстік, оңтүстік және шөлейт аймақтарында +46 градусқа дейін көтеріледі.

    Еске салайық, 2026 жылы Жер тарихтағы ең ыстық маусымдардың бірін бастан кешірді, мұхит температурасы жаңа рекордқа жетті.

    Сондай-ақ, аптап ыстықтан Францияда сегіз ядролық реактордың қуаты төмендетілді.

    Аптап ыстық Балабақша Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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