Аптап ыстыққа байланысты Қарақалпақстандағы балабақшалар уақытша жабылды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Аптап ыстыққа байланысты Қарақалпақстанның бірқатар қаласы мен аудандарында мемлекеттік және жекеменшік балабақшалардың жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Қарақалпақстанның Мектепке дейінгі және орта білім беру министрлігінің мәліметінше, бұл шешім Санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық және қоғамдық денсаулық комитетінің ұсынысымен қабылданды.
Оған сай, енді мына шаһарлар мен аудандарда балабақшалар уақытша жұмыс істемейді:
- Нүкіс қаласы мен Қожелі ауданында – 13-18 шілде аралығында;
- Әмудария ауданында – 13-15 шілде аралығында;
- Беруни, Тақиятас, Шоманай, Мойнақ, Қанлыкөл және Төрткүл аудандарында – 13-17 шілде аралығында.
Uzhydromet болжамына сай, 13-17 шілде аралығында Өзбекстанда аптап ыстық жүреді. Республика аумағының басым бөлігінде ауа температурасы +43 градусқа, ал елдің солтүстік, оңтүстік және шөлейт аймақтарында +46 градусқа дейін көтеріледі.
Еске салайық, 2026 жылы Жер тарихтағы ең ыстық маусымдардың бірін бастан кешірді, мұхит температурасы жаңа рекордқа жетті.
Сондай-ақ, аптап ыстықтан Францияда сегіз ядролық реактордың қуаты төмендетілді.