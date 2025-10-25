17:36, 25 Қазан 2025 | GMT +5
Аралас жекпе-жек шебері Санжар Иманғали Азия ойындарының жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Санжар Иманғали Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды.
ҚР ҰОК мәліметінше, спортшы 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде (modern) өнер көрсетті.
Финалда Иманғали өзбекстандық Аваз Анваровпен кездесіп, тартысты жекпе-жекте қарсыласына есе жіберді.
Айта кетейік, Амелина Бакиева Бахрейнде жасөспірімдер арасында өтіп жатқан Азия ойындарында алтын алды.
Қазақстандық спортшы таеквондодан әлем чемпионатында тарихи жүлде жеңіп алды.