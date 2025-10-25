KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:36, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Аралас жекпе-жек шебері Санжар Иманғали Азия ойындарының жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Санжар Иманғали Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды.

    Санжар Иманғали
    Фото: Арлан Олжабай, Қазақстан ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, спортшы 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде (modern) өнер көрсетті.

    Финалда Иманғали өзбекстандық Аваз Анваровпен кездесіп, тартысты жекпе-жекте қарсыласына есе жіберді.

    Айта кетейік, Амелина Бакиева Бахрейнде жасөспірімдер арасында өтіп жатқан Азия ойындарында алтын алды.

    Қазақстандық спортшы таеквондодан әлем чемпионатында тарихи жүлде жеңіп алды.

     

    Эльмира Оралбаева
    Автор
