KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Аргентина құрамасының жеңілісі Буэнос-Айрестегі тәртіпсіздіктерге ұласты

    АСТАНА. KAZINFORM — Аргентина құрамасының әлем чемпионатының финалындағы жеңілісінен кейін Буэнос-Айресте жаппай тәртіпсіздіктер басталды, деп хабарлайды The Business Standard.

    Беспорядки начались в Буэнос-Айресе после поражения сборной Аргентины
    Фото: Roya News

    Аргентина астанасындағы футбол салтанаттарының дәстүрлі орны — Буэнос-Айрес орталығындағы Обелискке мыңдаған жанкүйер финалдық матчты көру үшін жиналды.

    Алғашында матчты тыныш бақылаған жанкүйерлер, түн ортасы ауғанда ескерткіш маңындағы қауіпсіздік қоршауын бұзып өтуге тырысты.

    Кейбір наразылық білдірушілер полицияға шыны бөтелке мен басқа да заттар лақтырып, соңы ушығып кетті. Құқық қорғау органдары жиналғандарды тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолдануға мәжбүр болды.

    Қақтығыс салдарынан полиция кем дегенде 15 адамды ұстады. Бірнеше адам жарақат алды.

    Айта кетейік, Аргентина құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Испаниядан жеңіліп, әлем чемпионатының титулын қорғай алмады.

    Жанкүйер Әлем жаңалықтары Латын Америкасы Спорт FIFA 2026 Футбол Аргентина
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар