Аргентина президенті Хавьер Майли аралық парламенттік сайлауда жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Аргентина президенті Хавьер Майли аралық сайлауда айқын жеңіске жетіп, өзінің қатаң реформалық күн тәртібіне үлкен қолдау тапты, деп хабарлайды Kazinform BILD басылымына сілтеме жасап.
Парламентте оның партиясы енді 37 емес, 64-орынға ие болады: бұл президентке өз реформаларын оңайырақ жүзеге асыруға және оппозицияның блокадаларынан қорықпауға мүмкіндік береді.
Милеяның «Ла Либертад Аванза» («Бостандық алға басуы») партиясы Буэнос-Айрестің маңызды провинциясында 41,5% дауыс жинап, басқарушы коалицияның 40,8%-ын басып озды.
Бір қызығы, бұл аймақ ондаған жыл бойы перонизмнің тірегі болып қала берді, бірақ қазір түбегейлі реформатор мұнда да саяси леп белгісін қойды.
Сайлау науқаны кезінде шығындарды қысқарту символы ретінде шынжырлы араны пайдаланған Майлей үшін бұл жеңіс оның стратегиясының дұрыстығын растады. Наразылықтар мен оның рейтингінің төмендеуіне қарамастан, оның саясатының алғашқы табыстары көріне бастады. Атап айтқанда, инфляция төмендеді, ел бюджеті көп жылдан кейін алғаш рет профицитке ие болды.
Олар Буэнос-Айресте: «Ұзақ уақыттан бері алғаш рет нақты қозғалыс сызығы пайда болды», - дейді.
Сайлау нәтижелері Ақ үйде де оң қабылданды: АҚШ президенті Дональд Трамп Майлиді Truth Social-тағы «ғажайып жеңісімен» құттықтады.
– Ол керемет жұмыс істеп жатыр. Біздің оған деген сенімімізді Аргентина халқы растады, - деді Трамп.
Миль тұрақтылықтың кепілі саналады: қаржы нарықтары қазір акциялар мен облигациялардың өсуін күтіп отыр. Бірақ елдегі жағдай шиеленісті күйінде қалды: көптеген аргентиналық сатып алу қабілетінің төмендеуінен зардап шегуде, ал кедейлік деңгейі әлі төмендеген жоқ.
Сайлаудан кейін Майлей реформалардың қарқынын жеделдету үшін министрлер кабинетінің құрамын өзгерту туралы айтты.
Еске салсақ, 2023 жылы оңшыл саясаткер Хавьер Милей Аргентинада президент сайлауында жеңіске жеткен еді.