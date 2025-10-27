Сайлау: Аргентина президентінің партиясы астанада және 15 провинцияда алға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Аргентинада президент Хавьер Милейдің «Бостандық алға ұмтылады» партиясы ел астанасы мен 15 провинцияда аралық парламенттік сайлауда көш бастап келеді. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.
Деректерге сәйкес, ұлттық сайлау басқармасының ресми ақпараттық ресурсында жарияланған дауыс санау нәтижелері бойынша, партия қазіргі таңда 23 провинцияның 15-інде және ел астанасында көш бастап тұр.
Қазіргі уақытта партияның басымдығы кем дегенде 1 пайыздық пунктке тең, оның ішінде басымдық халықтың 40%-ы тұратын Буэнос-Айрес провинциясында байқалады. Бұл өңірде партияға ең жақын бәсекелес — бұрынғы президент Кристина Фернандес де Киршнер басқаратын оппозициялық коалиция «Патрияның күші». Осылайша, сайлау нәтижесіне сәйкес, 127 орын депутаттар палатасында, ал 24 орын Сенатта жаңартылды.
Аралық сайлау көптеген бақылаушылар үшін президент Хавьер Милей әкімшілігінің реформаларына халықтың көзқарасын бағалау ретінде қарастырылды. 2023 жылғы желтоқсанда Милей билікке келгеннен кейін бюджет шығыстары қысқартылып, экономикадағы реттеушілікті азайту бойынша бірқатар шаралар қабылданды. Үкімет ресми кедейлік деңгейін төмендетіп, инфляцияның қарқынын баяулатты, алайда Escenarios компаниясы жүргізген қазан айындағы сауалнама бойынша, отбасылардың жартысынан көбінің жалақыдан айлық шығыстарын жабуға мүмкіндігі жоқ. Басқа зерттеулер тұтынудың төмендеуі мен несие карталары бойынша қарыздың өсуін көрсетті.
Үкімет парламенттегі позициясын күшейтіп, зейнетақы, еңбек және салық реформаларын өткізуге, сондай-ақ президенттің вето құқығын қорғауға ұмтылды. Бұл үшін Конгресстің екі палатасында екі есе көп дауыстар қажет. Қазіргі таңда Конгресстегі 257 депутаттың 37-сі және 72 сенатордың алтауы үкіметтікі.
Сайлаудан бұрын Аргентина үкіметі АҚШ-тан көмек сұрады, өйткені доллар бағамының өсуі мен елдің экономикалық тәуекелі артқан. Ақ үйдегі кездесу кезінде АҚШ президенті Дональд Трамп аргентиналық әріптесін қолдайтынын мәлімдеді, бірақ көмектің сайлау нәтижесіне байланысты болатынын атап өтті.
«Егер Милей жеңсе, АҚШ Аргентинаны қолдауға қашанда дайын әрі ашық, ал егер жеңілсе, көмектесуде жомарттық таныта алмаймыз», деді Трамп.
Айта кетейік, Аргентина парламенті президентке қатысты жанжалды тергеу үшін комиссия құратынын жазғанбыз.
Еске сала кетсек, 2023 жылы оңшыл саясаткер Хавьер Милей Аргентинада президент сайлауында жеңіске жеткен еді.