KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:19, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    «Арыстан» тұрғын үй кешенінде лифтіге қатысты тұрғындардан жиі шағым түскен

    АСТАНА. KAZINFORM — Аталған үйдегі 16 лифтінің тек 6-ауы ғана пайдалануға беріліп, есепке қойылған. Қалған 10 лифт есепке алынбаған және пайдалануға берілмеген. Бұл туралы Астана қаласының Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы хабарлайды.

    лифт
    Фото: Астана әкімдігі

    Басқарма таратқан ақпаратқа сәйкес «Арыстан» тұрғын үй кешенінде (Төлебаев к., 5) 16 лифт орнатылған (әрбір кіреберісте 2 лифт). Тұрғындар кірген сәттен бастап лифт қызметін «Эколифт» ЖШС компаниясы атқарған, алайда тұрғындардан жиі шағым түскен.

    — Жауапты органдар — ЕҚК, аудан әкімдігі және тұрғын үй инспекциясының өкілдерінің тексерулері мен шығу жиындары нәтижесінде 2025 жылдың 25 қыркүйегінен бастап «A-TEKNIK» ЖШС лифт қызметін «LIFT STROY IMPORT» ЖШС компаниясына ауыстырған. 16 лифтінің тек 6-ауы ғана пайдалануға беріліп, Басқарманың есебіне қойылған. Қалған 10 лифт есепке алынбаған және пайдалануға берілмеген, — делінген хабарламада.

    Ведомство атап өткендей, «A-TEKNIK» ЖШС компаниясына лифтілерге қатысты бірнеше ескерту берілген. Сонымен қатар, Астана қаласының мамандандырылған аралық экономикалық сотының шешімі бойынша құрылысшы «A-TEKNIK» ЖШС-ға кемшіліктерді жою, лифтілерді іске қосу және қауіпті техникалық құрылғыны «Астана қаласының тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы» ММ-ге есепке қою жөнінде хабарлама жіберу міндеті жүктелген. Белгілі мерзімде міндеттемелер орындалмағандықтан, құрылысшыға жеке сот орындаушы арқылы мәжбүрлі орындау тізімі жолданған, нәтижесінде «A-TEKNIK» ЖШС-ға қатысты атқарушылық іс жүргізу басталды.

    — Оқиға кезінде қызмет көрсетуші ұйымы лифтіні пайдалануға беру үшін жөндеу-қалпына келтіру жұмысын жүргізіп отырған. Лифтінің құлау фактісі бойынша еңбек инспекциясы, полиция департаменті, тұрғын үй инспекциясы және өзге де мемлекеттік органдардың өкілдерінен комиссия құрылған. Оқиғаның себептері тергеліп жатыр, — делінген хабарламада.

    Еске салсақ, Астанада жөндеу кезінде лифт құлап, бір жұмысшы көз жұмды. Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы лифтінің құлауы кезінде зардап шеккен 2 жұмысшының жағдайы туралы айтып берді.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Астана Оқиға Лифт Тұрғын үй
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар