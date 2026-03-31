Арқалық әуежайы қашан ашылады
АРҚАЛЫҚ. KAZINFORM — Арқалықтағы әуежай қайта қалпына келтіріліп жатыр. Құрылыс жұмыстарының жалпы құны 19,5 млрд теңге болады деп болжанған. Жобаны аяқтағаннан кейін Арқалықтан Астана мен Қостанайға сондай-ақ Алматы қалаларына қатынайтын әуе рейстері іске қосылмақ.
Облыстық көлік және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, құрылыс жұмыстарын «СтройЭлитДом» ЖШС мердігері жүзеге асырып жатыр. Жоба аясында ұшу-қону жолағы, бағыттайтын жол сондай-ақ перрон жаңартылмақ. Бұған қоса жаңа әуежай терминалы салынады.
Жаңа терминал сағатына 70 жолаушыны қабылдай алады. Жұмыстарды аяқтау мерзімі – шілде айының соңына дейін жоспарланған.
Бірінші кезеңде Астана–Арқалық–Астана, Қостанай–Арқалық–Қостанай және Алматы–Арқалық–Алматы бағыттары бойынша рейстер іске қосылады деп жоспарланып отыр.
Айта кетейік, Арқалықтағы әуежайды қалпына келтіру жоспарлары 2024 жылғы қазан айында белгілі болған – бұл туралы бұрынғы көлік министрі Марат Қарабаев тұрғындармен кездесуде айтқан еді.
Еске кетейік, бұған дейін Зайсан мен Катонқарағайдағы жаңа әуежайлар қашан ашылатынын жазған едік. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағановтың мәліметінше, Зайсандағы әуежай құрылысының 66%-ы, Катонқарағайдағы әуежайдың 55%-ы жасалған.