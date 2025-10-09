KZ
    14:34, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Арқалықта тұрғын үйдегі дүкен өртеніп, 10 адам эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысы Арқалық қаласында бес қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында азық-түлік дүкенінен өрт шықты, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Арқалықтағы өрт
    Фото: Видеодан скрин

    Оқиға орнына дереу ТЖД бөлімшелері барды. Құтқарушылар түтін басқан үйден 10 адамды, оның ішінде 5 баланы эвакуациялады.

    — Өрт сөндірушілердің жедел әрекеттерінің арқасында жарылыс болмады. Дүкеннен үш газ және үш оттегі баллоны шығарылды. Зардап шеккендер жоқ, — делінген хабарламада.

    Еске салсақ, Екібастұздың ауылдық аймағында жеке шаруашылықтың үйі мен шаруашылық ғимараттары өртенген. Тілсіз жаудың салдарынан үйде болған 6 адам өртеніп кеткен.

