Арқалықтағы тойда 80-нен астам адам уланып қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысында тамақтан улану салдарынан көп адамның ауыруы бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, 20-23 қазан аралығында Арқалық қаласының, Жангелді ауданы және Қостанай облыстық ауруханаларына дене қызуының көтерілуіне және жалпы әлсіздікке шағымданған бірнеше науқас түскен. Науқастардың барлығы ауруханаға жатқызылып, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілді.
Бүгінгі таңда 85 адам ауруханаға жатқызылды, оның ішінде Жангелді ауданында — 27, Арқалық қаласында — 52, облыстық ауруханада — 6. Зардап шеккендер арасында ересектер, балалар және бір жүкті әйел бар.
— Науқастардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, олардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып отыр. Медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр, — деп хабарлады облыстық денсаулық сақтау басқармасынан.
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, індет банкетте тамақ ішумен байланысты. Қазіргі уақытта эпидемиологиялық тексеру жүргізіліп жатыр.
— Микробиологиялық және бактериологиялық зерттеулер үшін тамақ өнімдерінің үлгілері, су және беткі жағындылар алынды. Кафе қызметкерлері тестілеуден өтті, тест нәтижелері әлі дайын емес, — деп хабарлады мамандар.
Департамент мәліметінше, Қостанай облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің бұйрығымен оның жұмысы уақытша тоқтатылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетілді. Ауру ошағы бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 304-бабының 1-бөлігі («Санитарлық ережелерді немесе гигиеналық нормаларды бұзу») бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала зертханалық сынақ нәтижелері бес күн ішінде белгілі болады. Тергеу жалғасып жатыр.
Бұған дейін Ақмола облысында өткен тойда жеті адам уланған болатын. Қоғамдық денсаулық сақтау қызметкерлері кейінірек улануға қымыз себеп болуы мүмкін екенін айтты.