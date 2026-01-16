Арман Шаққалиев Берлиндегі Grüne Woche көрмесінде Қазақстанның Ұлттық павильонын ашты
АСТАНА. KAZINFORM – Берлинде өткен Grüne Woche көрмесінің 100 жылдық мерейтойы және Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) конференциясы аясында Қазақстан агроөнеркәсіптік кешен мен сауда саласында сенімді серіктес ретінде өз позициясын көрсетті. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан делегациясын басқарған Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев аграрлық саясат, бизнес және халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен өткен негізгі шараларға қатысты.
Көрмеде Қазақстанның Ұлттық павильоны ашылып, ол экспорттық әлеуетті таныстыру және өнеркәсіптік кооперацияның болашағын талқылау алаңы ретінде қызмет етті. Павильонда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен терең өңдеу, заманауи агротехнологияларды енгізу, сондай-ақ орнықты агрожүйелерді дамыту мүмкіндіктері кеңінен көрсетілді. Павильонға неміс және халықаралық серіктестер тарапынан жоғары қызығушылық байқалып, қазақстандық өнімдер мен бірлескен жобаларға сұраныстың артқаны расталды.
GFFA аясында Арман Шаққалиев Германияның Азық-түлік, ауыл шаруашылығы және өңірлік сәйкестік жөніндегі федералдық министрі Алоис Райнер, Германияның Экономика және энергетика федералдық министрлігінің статс-хатшысы Томас Штефен, Неміс экономикасының Шығыс комитетінің атқарушы директоры Михаэль Хармс және Дүниежүзілік сауда ұйымы Бас директорының орынбасары Жан-Мари Паугаммен екіжақты кездесулер өткізді. Кездесулерде сауданы кеңейту, кедергілерді азайту, азық-түлік жеткізу тізбектерінің тұрақтылығы және нарықтардағы өзара қатысуды арттыру мәселелері қаралды.
Аграрлық ынтымақтастық пен технологиялық серіктестікті дамытуға арналған кездесулерде Қазақстан делегациясы Пәкістанның Ұлттық азық-түлік қауіпсіздігі және зерттеулер жөніндегі федералдық министрі Рана Танвир Хуссейн, Германияның Ауыл шаруашылығы федералдық министрлігінің мемлекеттік хатшысы Маркус Шик, Неміс агробизнес альянсының директоры Пер Бродерзен, CLAAS компаниясының Шығыс Еуропа мен Орталық Азия өңірі бойынша вице-президенті Михаэль Байер, сонымен қатар APD және ADT жобаларының жетекшілерімен кездесті. Кездесулерде өндірісті жергіліктендіру, ауыл шаруашылығы техникасын жаңғырту, неміс сапа стандарттарын енгізу, тұқым шаруашылығын дамыту және су үнемдеу технологиялары талқыланды.
Қазақстан делегациясы Неміс агробизнес альянсы ұйымдастырған салалық пікірталастарға белсенді қатысты. Олардың ішінде орнықты су пайдалану мен инновациялық агротехнологияларға арналған панельдік сессия және «Kazakhstan–Germany Agro & Water Nexus» дөңгелек үстелі болды. Бұл форматтар тараптарға нақты кооперация үлгілері, бірлескен пилоттық жобалар мен технология трансфері мәселелерін қарастыруға мүмкіндік берді.
Іс-шаралар барысында Қазақстан мен Германия арасындағы сауда-экономикалық байланыстардың нығаюы атап өтілді. 2025 жылдың қаңтар–қараша айларының қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 3,91 миллиард АҚШ долларын құрады. Қазақстанның Германияға экспорты 7,9 пайызға өсіп, 1,17 миллиард АҚШ долларына жетті. Бұл көрсеткіштер неміс нарығының қазақстандық жеткізушілер мен жоғары қосылған құны бар өнімдерге тұрақты қызығушылығын білдіреді.
Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі хабарлағандай, сапардың маңызды нәтижелерінің бірі – Арман Шаққалиев пен Неміс экономикасының Шығыс комитетінің атқарушы директоры Михаэль Хармс арасында наурыз айында бизнес пен салалық ведомстволардың қатысуымен бейнеконференция өткізу туралы келісімге қол жеткізу болды. Бұл конференцияда агроөнеркәсіптік кешен мен экспортқа бағытталған салалардағы нақты кооперациялық жобалар талқыланатын болады. Сонымен қатар, сәуір айында Германия делегациясының Қазақстанға сапары жоспарланып отыр, оның барысында бірлескен инвестициялық және өндірістік бастамаларға басымдық беріледі.
