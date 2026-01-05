KZ
    20:45, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстанның Ұлттық павильоны: Венеция биенналесіне үш жоба финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Ұлттық павильоны аясында 61‑ші Венеция биенналесінде көрме өткізу конкурсының бірінші кезеңінің нәтижесі белгілі болды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. 
    Фото: Pexels

    Ведомствоның мәліметінше, барлығы 17 өтініш түскен, олардың 12-сі іріктеуден өткен.

    Қазылар алқасының бағалауы бойынша үш финалист анықталды:

    «QONGYR: тыныштық архиві» тұжырымдамасы
    Жетекшісі: Сырлыбек Бекботаев

    «Qoñyr» тұжырымдамасы
    Жетекшілері: Әсел Ахметжанова, Әсел Мұқашева және Малика Оразғалиева

    «Су тәндерінің жыры»
    тұжырымдамасы
    Жетекшілері: Әйгерім Қапар және Асыл Ишахова

    Финалға өткен үш жоба байқаудың екінші кезеңіне жолдама алып, қазылар алқасымен онлайн форматта кездесті.

    9 қаңтар күні Қазақстанды 61‑ші Венеция биенналесінде таныстыратын жоба анықталады.

    Ұлттық павильонның комиссары – Қазақстан Республикасы Премьер‑министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева.

    Еске сала кетейік, Қазақстан алғаш рет Венеция биенналесінде өз павильонын 2022 жылы ұсынды.

