Қазақстанның Ұлттық павильоны: Венеция биенналесіне үш жоба финалға өтті
Ведомствоның мәліметінше, барлығы 17 өтініш түскен, олардың 12-сі іріктеуден өткен.
Қазылар алқасының бағалауы бойынша үш финалист анықталды:
«QONGYR: тыныштық архиві» тұжырымдамасы
Жетекшісі: Сырлыбек Бекботаев
«Qoñyr» тұжырымдамасы
Жетекшілері: Әсел Ахметжанова, Әсел Мұқашева және Малика Оразғалиева
«Су тәндерінің жыры»
тұжырымдамасы
Жетекшілері: Әйгерім Қапар және Асыл Ишахова
Финалға өткен үш жоба байқаудың екінші кезеңіне жолдама алып, қазылар алқасымен онлайн форматта кездесті.
9 қаңтар күні Қазақстанды 61‑ші Венеция биенналесінде таныстыратын жоба анықталады.
Ұлттық павильонның комиссары – Қазақстан Республикасы Премьер‑министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева.
Еске сала кетейік, Қазақстан алғаш рет Венеция биенналесінде өз павильонын 2022 жылы ұсынды.