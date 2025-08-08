Армения халқының үштен бірі Ереванда тұрады
АСТАНА. KAZINFORM – Армения Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 2025 жылдың 1 шілдесінде, елдің тұрақты халқының саны 3 млн 84 мың адам болды, деп хабарлайды Kazinfrom агенттігінің меншікті тілшісі.
Жылдық өсіммен алғанда Армения халқының саны 27 мың адамға көбейді. Ел халқының 1 млн 974 мыңы қалада тұрады, 1 млн 109 мың адам ауылдық жерлерге қоныстанған.
Тұрғындар ең көп шоғырланған жер – ел астанасы Ереван. Онда 1 млн 143 мың адам тұрады. Бұл ел халқының 37,1 пайызы.
Әкімшілік аудандардың ішінде халық тығыз орналасқан жер 150,3 мың халқы бар Малатия-Себастия болып қалып отыр, ал халық ең аз орналасқан жер – 11,2 мың адамдық Нубарашен елді мекені.
Республика өңірлерінің ішінде халқы ең көп облыс – Котайк (294,9 мың), халқы ең азы Вайоц Дзор облысы болып отыр, мұнда 49,4 мың халық қоныс тепкен.
