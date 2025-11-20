18:21, 20 Қараша 2025 | GMT +5
Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Астанаға келді
АСТАНА. KAZINFORM - Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян ресми сапармен Астана қаласына келді. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Бағдарлама аясында 21 қараша күні екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша бірқатар кездесу жоспарланған.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения Премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келетінін жазған болатынбыз.