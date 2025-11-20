KZ
    Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Астанаға келді

    АСТАНА. KAZINFORM - Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян ресми сапармен Астана қаласына келді. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: Үкімет

    Бағдарлама аясында 21 қараша күні екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша бірқатар кездесу жоспарланған.

    Фото: Үкімет

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения Премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келетінін жазған болатынбыз.

    Фото: Үкімет
    Фото: Үкімет
    Армения Қасым-Жомарт Тоқаев Астана
