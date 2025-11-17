19:28, 17 Қараша 2025 | GMT +5
Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения Премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келеді.
- Сапар бағдарламасы аясында екі ел делегацияларының қатысуымен келіссөздер өтіп, Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады, - деп жазды Ақорданың баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Эстония Президентін Ақордада қарсы алды.