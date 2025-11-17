KZ
    19:28, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға келеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения Премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келеді.

    Казахстан Армения
    Фото: Kazinform

    - Сапар бағдарламасы аясында екі ел делегацияларының қатысуымен келіссөздер өтіп, Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады, - деп жазды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Айта кетейік, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Эстония Президентін Ақордада қарсы алды.

    Армения Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
