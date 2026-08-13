Армения жаңа АЭС құрылысы бойынша бес елмен келіссөз жүргізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Армения атом электр станциясы 2036 жылға дейін іске қосылады, ал ел жаңа атом электр станциясының құрылысы бойынша халықаралық серіктестермен келіссөздер жүргізіп жатыр, деп хабарлайды агенттіктің аймақтық тілшісі Armenpress-ке сілтеме жасап.
Бұл туралы Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевтің жақында жасаған мәлімдемесіне түсінік берген «Азаматтық келісімшарт» фракциясының депутаты Арман Егоян мәлімдеді.
Оның айтуынша, қолданыстағы Армян АЭС-інің пайдалану мерзімі станцияның рұқсат етілген пайдалану мерзіміне, сондай-ақ тиісті техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес айқындалады.
Егоян Арменияның жаңа атом электр станциясын салуды қарастырып жатқанын және бірқатар халықаралық серіктеспен келіссөз жүргізіп жатқанын атап өтті.
Депутат 2017 жылы қол қойылған Армения мен Еуропалық Одақ арасындағы кешенді және кеңейтілген серіктестік туралы келісім ережелеріне баса назар аударды.
Оның айтуынша, келісімде қолданыстағы атом электр станциясын істен шығару күні белгіленбеген, бірақ оның жұмыс істеу мерзімі көрсетілген және оны ұқсас қуаттылықтағы басқа атом электр станциясымен ауыстыру көзделген.
— Мұндай мерзім келісімде нақты белгіленбеген. Алайда станцияның пайдалану мерзімі болғандықтан, бұл талап келісімде көрсетілген. Сонымен қатар атом электр станциясын қуаты баламалы басқа станциямен ауыстыру қажеттігі айтылған, — деді Егоян.
Депутат мәлімдемесі Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевтің 11 тамыздағы сөзінен кейін жасалды.
Әлиев TRPP жобасы аясында Армения аумағы арқылы электр беру желілерін салу бағдарламасы туралы хабарлады. Осыған байланысты ол Арменияның энергетикалық инфрақұрылымы болашақта балама көздерді қажет ететінін, себебі қолданыстағы ядролық қуат «ерте ме, кеш пе жабылатынын» мәлімдеді.
Армения бұған дейін Мецамор атом электр станциясының жұмысын 2036 жылға дейін ұзарту және сонымен бірге жаңа станция салуға дайындалу ниетін жариялаған болатын. Жаңа нысан үшін модульдік құрылыс принципі таңдалғаны да сөз болған.
Армения тарапының мәлімдемелеріне сәйкес, жаңа атом электр станциясын салу бойынша бес елмен келіссөз жүргізіліп жатыр: АҚШ, Франция, Қытай, Ресей және Оңтүстік Корея. Жаңа жобаны таңдау қазіргі станцияны қолданыстан шығарғаннан кейін Арменияның энергетикалық балансында ядролық энергия өндіруді сақтаудың ұзақ мерзімді шешімі ретінде қарастырылады.
Бұған дейін Түркиядағы «Аккую» АЭС-і жыл соңына дейін сынақ режимінде электр энергиясын өндіре бастайтыны хабарланған.