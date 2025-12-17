Арменияда әр бала дүниеге келгенде біржолғы төлем енгізу ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Арменияда әр баланың туу кезегіне қарамастан 500 мың драм (шамамен 1300 АҚШ доллары) көлемінде біржолғы төлем енгізу ұсынылып отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Тиісті заң жобасының бастамашысы – Арменияның Еңбек және әлеуметтік мәселелер министрлігі. Қазіргі уақытта мемлекеттік қолдау сараланған және бірінші және екінші баланың туылуына 300 мың драм (шамамен 790 АҚШ доллары), үшінші және төртінші балаға 1 млн драм (шамамен 2600 АҚШ доллары) және бесінші және одан жоғары балаға 1,5 млн драм (шамамен 3900 АҚШ доллары) төленеді.
Министрлік 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір реттік төлемді тек Армения азаматтығы бар балалар ғана ала алатынын нақтылады. Бұл ретте 500 мың драм мөлшеріндегі біржолғы төлемге көшу 2026 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жоспарланған.
Бұдан басқа, ведомство Армения үкіметі бір уақытта бала алты жасқа толғанға дейін ай сайынғы төлемдерді 50 мың драм (130 доллар) көлемінде сақтауды ұсынып отырғанын атап өтті. Мұндай қолдаудың жалпы сомасы бір балаға 3,6 млн драм (шамамен 9 400 доллар) немесе бір реттік төлемді қоса алғанда 4,1 млн драм (10 700 доллардан астам).
2021 жылдан бері үшінші және одан кейінгі балалардың туылу саны 45%-ға – 8,3 мыңнан 12,4 мыңнан астамға дейін өскені атап өтілді.
Бұған дейін 2025 жылдың 1 шілдесінде елдің тұрақты халқының саны 3 млн 84 мың адам болғанын жаздық.