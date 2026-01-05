Арнайы су пайдалануға рұқсат алу толықтай цифрлық форматқа көшірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа жылдан бастап азаматтар арнайы су пайдалануға рұқсатты Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі (СРҰАЖ) арқылы ала алады. Жаңа Су кодексіне сәйкес бұл мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Су ресурстары және ирригация министрлігі мәліметінше, бизнес-процестерді оңтайландыру және автоматтандыру осы қызметті көрсетудің бүкіл циклін цифрлық форматқа толығымен көшіруге мүмкіндік берді.
Былтыр су пайдалануға қатысты есепті тапсыру да цифрлық форматқа ауыстырылған болатын. Сонымен қатар СРҰАЖ 11 мемлекеттік ақпараттық жүйемен интеграцияланды.
Еске сала кетсек, Су ресурстары және ирригация министрлігі жерүсті және жерасты суы туралы барлық мәлімет жинақталатын Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесін әзірледі. СРҰАЖ-ны өнеркәсіптік пайдалануға енгізу 2026 жылдың екінші жартысына жоспарланған.
– Жоба Мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді орындау аясында жүзеге асырылып жатыр. Ақпараттық жүйеде су ресурстарына қатысты барлық дерек орталықтандырылған түрде жинақталады. Бұл процестерді автоматтандыруға және нақты деректер негізінде басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді, – деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Айта кетейік, су шығынын азайтуға арналған неміс технологиясын енгізу жобасы әзірленіп жатыр.
Инфрақұрылымның тозуынан ауыл шаруашылығында судың 40 пайызына дейін ысырап болады.