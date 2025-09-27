21:58, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Әртүрлі елдердің өмір сүру ұзақтығының болжамы жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Visualcapitalist порталының сарапшылары БҰҰ деректеріне сүйене отырып, елдердің өмір сүру ұзақтығының ең жоғары және ең төменгі рейтингі көрсетілген жаңа инфографика жасады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша, Монакода ең жоғары өмір сүру ұзақтығы – 86,5 жас, одан кейін Сан-Марино (85,8) және Гонконг (85,6) тұр.
Ең төмен өмір сүру ұзақтығы Нигерияда – 54,6 жас, одан кейін Чад (55,2) және Орталық Африка Республикасы (57,7).
Ресейде өмір сүру ұзақтығы — 73,3 жас, ол АҚШ (79,5) пен Қытайдан (78) кейін 102-орында.
Еске сала кетейік, Жапония әйелдердің өмір сүру ұзақтығы бойынша тағы рекорд орнатты.