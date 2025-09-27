KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:58, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Әртүрлі елдердің өмір сүру ұзақтығының болжамы жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Visualcapitalist порталының сарапшылары БҰҰ деректеріне сүйене отырып, елдердің өмір сүру ұзақтығының ең жоғары және ең төменгі рейтингі көрсетілген жаңа инфографика жасады. 

    Әртүрлі елдердің өмір сүру ұзақтығының болжамы жарияланды
    Инфографика: Visualcapitalist

    Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша, Монакода ең жоғары өмір сүру ұзақтығы – 86,5 жас, одан кейін Сан-Марино (85,8) және Гонконг (85,6) тұр.

    Ең төмен өмір сүру ұзақтығы Нигерияда – 54,6 жас, одан кейін Чад (55,2) және Орталық Африка Республикасы (57,7).

    Ресейде өмір сүру ұзақтығы — 73,3 жас, ол АҚШ (79,5) пен Қытайдан (78) кейін 102-орында.

    Еске сала кетейік, Жапония әйелдердің өмір сүру ұзақтығы бойынша тағы рекорд орнатты

    Тегтер:
    Әлем Қоғам Денсаулық
    Бегабат Ұзақов
    Бегабат Ұзақов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар