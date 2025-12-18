Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде бір күнде екі ойынды жеңіспен түйіндеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 845-ракеткасы Аружан Сағындықова жекелей сында Нью-Делидегі (Үндістан) ITF W35 турнирінің ширек финалына шықты.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 382-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, жапониялық Саки Имамурамен бетпе-бет келді.
Бірінші партияда 3:1 есебімен Аружан жеңіп жатқан мезетте Имамура матчты жалғастырудан бас тартты.
Осылайша, ширек финалға жолдама алған Аружан Сағындықова келесі кездесуінде дүниежүзілік рейтингіде 1182-орындағы үндістандық, 19 жастағы Шрути Ахлаватпен кортқа шығады.
Қазақстандық теннисші жұптық сында ресейлік Элина Неплиймен бірге ширек финалда доданың 4-ракеткалары, үндістандықтар Вайшнави Адкар — Сравайа Шивани Чилакалапудидің мысын басты — 6:1, 7:5.
Қазақстандық-ресейлік дуэт финалға шығу үшін үндістандықтар Ваидехи Чаудхари — Зил Десаимен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың жұптық сында Үндістандағы жарыстың ширек финалына өткенін жазған едік.