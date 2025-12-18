KZ
    17:42, 18 Желтоқсан 2025

    Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде бір күнде екі ойынды жеңіспен түйіндеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 845-ракеткасы Аружан Сағындықова жекелей сында Нью-Делидегі (Үндістан) ITF W35 турнирінің ширек финалына шықты. 

    Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирде бір күнде екі ойынды жеңіспен түйіндеді
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 382-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, жапониялық Саки Имамурамен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда 3:1 есебімен Аружан жеңіп жатқан мезетте Имамура матчты жалғастырудан бас тартты.

    Осылайша, ширек финалға жолдама алған Аружан Сағындықова келесі кездесуінде дүниежүзілік рейтингіде 1182-орындағы үндістандық, 19 жастағы Шрути Ахлаватпен кортқа шығады. 

    Қазақстандық теннисші жұптық сында ресейлік Элина Неплиймен бірге ширек финалда доданың 4-ракеткалары, үндістандықтар Вайшнави Адкар — Сравайа Шивани Чилакалапудидің мысын басты — 6:1, 7:5.

    Қазақстандық-ресейлік дуэт финалға шығу үшін үндістандықтар Ваидехи Чаудхари — Зил Десаимен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың жұптық сында Үндістандағы жарыстың ширек финалына өткенін жазған едік.

    Спорт Теннис Аружан Сағындықова
