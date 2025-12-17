KZ
    Аружан Сағындықова жұптық сында Үндістандағы жарыстың ширек финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Аружан Сағындықова жұптық сында Нью-Делидегі (Үндістан) ITF W35 турнирінің ширек финалына жолдама алды. 

    аружан
    Фото: sports.kz

    Қазақстандық спортшы ресейлік Элина Неплиймен бірге бастапқы кездесуін үндістандықтар Лаалитя Каллури – Яшасвини Панвармен өткізді.

    Қазақстандық-ресейлік жұп жергілікті теннисшілерді 6:1, 6:0 есебімен ойсырата жеңді. Матч небәрі 44 минутқа созылды.

    Енді А.Сағындықова – Э.Неплий жартылай финалға шығу үшін жарыстың 4-ракеткалары, үндістандықтар Вайшнави Адкар – Сравайа Шивани Чилакалапудимен таласады. 

    Аружан сондай-ақ жекелей сында жарысқа қатысып жатыр. Ол екінші айналымда әлемнің 382-ракеткасы, жапониялық Саки Имамурамен ширек финал жолдамасын сарапқа салады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық үш жас теннисшінің Аустралия ашық чемпионатында бақ сынайтынын жазған едік.

