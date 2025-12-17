KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:48, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық үш жас теннисші Аустралия ашық чемпионатында бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Мельбурн қаласында 24 қаңтар - 1 ақпан аралығында жасөспірімдер арасында өтетін Аустралия ашық чемпионатына қатысушылар тізімі жарияланды.

    Қазақстандық үш жас теннисші Аустралия ашық чемпионатында бақ сынайды
    Фото: ҚТФ

    Қазақстаннан негізгі жарыста үш жас теннисші бақ сынайды.

    Жасөспірімдер арасында ITF рейтингісінде 24-орында тұрған Заңғар Нұрланұлы Аустралия чемпионатында 10-ракетка болып тіркелген. Сондай-ақ жасөспірімдер арасында әлемнің 60-ракеткасы Дамир Жалғасбай және рейтингіде 94-сатыдағы Даниэль Тазабеков өнер көрсетеді.

    Заңғар, Дамир және Даниэль өткен жылы командалық әлем чемпионаты - жасөспірімдер арасында Дэвис кубогінің финалдық кезеңінде ел намысын қорғаған еді. Онда әлемнің төрт дүркін чемпионы Францияны жеңіп, 5-орынға табан тіреген болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Түркиядағы турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік.

    Тегтер:
    Спорт Аустралия Жасөспірім Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
