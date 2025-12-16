Қазақстандық теннисшілер Түркиядағы турнирдің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтар Асылжан Арыстанбеков мен Іңкәр Дүйсебай жұптық сында Анталия (Түркия) ITF W15 турнирін сәтті бастады.
Жарыстың 4-ракеткалары болып тіркелген қазақстандық жұп бастапқы кездесуінде украиналық апалы-сіңлілі Серафима — София Васильеваны 6:0, 6:0 есебімен тас-талқан етіп ұтты.
А.Арыстанбекова — І.Дүйсебай жартылай финалға шығу үшін мажарстандық Мелинда Биро — аустриялық Клаудиа Гаспаровичпен таласады.
Тағы бір қазақстандық дуэт Амира Қазтуған — Яна Ким алғашқы айналымда түркиялықтар Минел Наз Кайнак — Зейнеп Полатқа жол берді — 2:6, 0:6.
Жекелей сында іріктеу сайыстарында алты қазақстандық теннисшінің арасынан А.Арыстанбекова ғана финалдық бәсекеге дейін жетті. Бірақ іріктеудің финалында ол марокколық Айе Эль Ауниге есе жіберді — 2:6, 1:6. Соған қарамастан, қазақстандық теннисші негізгі жарысқа жолдама алды. Онда бастапқы айналымда жапониялық Нанари Катсумимен шеберлік таластырады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын теннисші Аружан Сағындықованың Үндістандағы жарыста қарсыласын ойсырата ұтқанын жазған едік.