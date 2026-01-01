KZ
    17:26, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Аружан Сағындықова Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Президент кубогы: Аружан Сағындықова жартылай финалға шықты
    Фото: ҚТФ

    Доданың 2-ракеткалары А.Сағындықова – ресейлік Мария Головина ширек финалда таиландтықтар Лунда Кунхом – Танучапорн Йонгмодқа тап келді.

    Бірінші партия 6:2 есебімен Аружан мен Марияның пайдасына шешілді. Екінші сетте де олар басымдылық танытты - 7:5.
    Қазақстандық-ресейлік дуэт финалға шығу үшін үндістандықтар Иенси Дипакай Канабар - Ангел Пателмен таласады.

    Олар үндістандықтар Сонай Патил – Бела Тамханкарды жолдан тайдырды - 6:2, 6:3.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың Үндістандағы турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік. 

    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
