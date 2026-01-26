Арзан импорт дәуірі аяқталды: TEMU Түркиядағы халықаралық сатылымдарын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайлық TEMU маркетплейсі Түркиядағы пайдаланушыларға тауарлар сатуды тоқтатты. Платформада енді тек ел ішінде жұмыс істейтін сатушылардың өнімдері қолжетімді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Өзгерістер өткен аптада TEMU-дың Түркиядағы кеңсесінде елдің Монополияға қарсы ведомствосы жүргізген тексеруден кейін енгізілді. dunya.com басылымының хабарлауынша, бұған дейін кеңсе компьютерлері тәркіленген болатын, алайда реттеуші орган бұл ақпаратты жоққа шығарып, мәселе ресми тергеу емес, тек алдын ала тексеру туралы болғанын баса айтты.
Монополияға қарсы орган терксеруді тиісті түрде жүргізу және тараптардың құқықтарын қорғау мақсатында процестің егжей-тегжейі әзірге жарияланбайтынын мәлімдеді. Әрі қарай қадам туралы ақпарат кейінірек жарияланады.
Тексеруден кейін TEMU Түркияға барлық халықаралық сатылымын тоқтатты. Платформаның мобильді қосымшасында және платформа сайтында енді шетелдік сатушылардың өнімдері қолжетімді емес. Қазіргі уақытта TEMU тек түрік сатушылары ұсынылған жергілікті нарыққа айналды.
Белгілі болғандай, бұл жағдай арзан импортқа қарсы бұдан да қатаң саясат аясында дамып келеді. TEMU бұған дейін Еуропалық Одақ елдерінде ішкі нарықтарға қысым жасағаны үшін сынға ұшыраған болатын, ал өткен айда оның Дублиндегі Еуропалық кеңсесі тексерілді.
Тағы бір фактор Түркиядағы заңнамалық өзгерістер болды. 7 қаңтардан бастап шетелден 30 еуроға дейінгі салықсыз онлайн сатып алулар туралы норма жойылды, бұл түрік тұтынушылары үшін «салықсыз» интернет-шопинг дәуірін аяқтады.