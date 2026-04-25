Ашық суда жүзу: Қазақстан құрамасының жағажай Азиадасындағы нәтижеcі
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Санья қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жағажайдағы Азия ойындарында әйелдер арасында 5 шақырымдық қашықтыққа жүзуден финалдық жарыс өтті.
Бұл сында Қазақстан құрамасының намысын Мария Федотова мен Дарья Пушко қорғады.
ҚР ҰОК мәліметінше, команда ішіндегі ең үздік нәтижені Мария Федотова көрсетті. Ол қашықтықты 1:04:15.4 уақытта бағындырып, алтыншы орынға тұрақтады. Ал Дарья Пушко 1:06:43.9 уақыт нәтижесімен оныншы орында мәреге жетті.
Алтын медальді қытайлық Синь Сюань Ли жеңіп алды - 1:01:33.6. Күміс жүлде оның отандасы Ицзин Ченьге бұйырды - 1:01:43.2. Үздік үштікті вьетнамдық Тьен Май Тхи Во түйіндеді - 1:01:57.7.
Айта кетейік, жарысқа барлығы 17 спортшы қатысты.
