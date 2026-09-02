Ашық суда жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — Ашық суда жүзуден Аргентинаның Санта-Фе қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.
Әлем чемпионатында Қазақстан намысын бес спортшы қорғайды:
- Саида Елемес;
- Ярослав Губарев;
- Тимофей Лебедев;
- Руслан Максимов;
- Дарина Сысоева.
Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 3-6 қыркүйек аралығында өтеді. Жарыс бағдарламасына 5, 7,5 және 10 шақырымдық қашықтықтар, 3 шақырымдық нокаут-спринт, сондай-ақ аралас эстафеталар енгізілген.
Еске салайық, мұның алдында Қазақстан велотректен Азия кубогында бес алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.