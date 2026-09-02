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    Ашық суда жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ашық суда жүзуден Аргентинаның Санта-Фе қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды.

    Ашық суда жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
    Фото: ҚР ҰОК

    Әлем чемпионатында Қазақстан намысын бес спортшы қорғайды:

    • Саида Елемес;
    • Ярослав Губарев;
    • Тимофей Лебедев;
    • Руслан Максимов;
    • Дарина Сысоева.

    Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 3-6 қыркүйек аралығында өтеді. Жарыс бағдарламасына 5, 7,5 және 10 шақырымдық қашықтықтар, 3 шақырымдық нокаут-спринт, сондай-ақ аралас эстафеталар енгізілген.

    Еске салайық, мұның алдында Қазақстан велотректен Азия кубогында бес алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

    Әлем чемпионаты Спорт Жүзу спорты
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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