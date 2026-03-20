Асықтан жасалған аспап шетелдіктерді таңғалдырды
АСТАНА. KAZINFORM — Көмеймен ән салу шебері Аманжол Нығмет асықтан ерекше аспап жасап, шетелдік тыңдармандарды таңғалдырды.
— Шетелге конкурсқа қатысатын болдық, онда ешқандай электроника болмау керек деген талап болды. Осылайша, асықтан аспап жасадық. Атауы — асқақ. Атау Асық федерациясындағы азаматтармен ақылдасып қойылды. Оның дыбысы ерекше. Сондықтан шетелдердің қызығушылығы зор болды, — деді Аманжол Нығмет Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында.
Өнерпаз тек аспап жасаумен шектелмей, көмеймен ән салу дәстүрін кеңінен насихаттап келеді.
— Көмеймен ән айту — терең тарихы бар мұра. Мұны соғыс жылдары жауынгерлік рух беру үшін пайдаланған. Қазір ол ұмытылған өнер саналады. Сондықтан оны жаңғыртқым келеді. Бұл іске 8 жыл бұрын кәсіби түрде кірістім, — дейді ол.
Аманжол Нығметтің айтуынша, бұл өнерге қызығушылығы өзінің дауыс ерекшелігін байқаған сәттен басталған. Содан бері ол түрлі фестивальдерге тұрақты қатысып келеді.
— Түркітектес елдер арасында фестивальдар жиі өтеді. Оған қалмай қатысамыз, — дейді спикер.
Бүгінде өнер иесі дәстүрлі музыканы заманауи тәсілдермен ұштастырып, оны әлеуметтік желі арқылы кеңінен насихаттап жүр.
— Қызығушылар көп. Көбіне шетел, еуропалықтар бәрін білгісі келіп, сұрап жатады, — деді Аманжол Нығмет.
