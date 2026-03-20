    22:28, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Асықтан жасалған аспап шетелдіктерді таңғалдырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Көмеймен ән салу шебері Аманжол Нығмет асықтан ерекше аспап жасап, шетелдік тыңдармандарды таңғалдырды.

    Асықтан жасалған аспап шетелдіктерді таңғалдырды
    Фото: Jibek Joly

    — Шетелге конкурсқа қатысатын болдық, онда ешқандай электроника болмау керек деген талап болды. Осылайша, асықтан аспап жасадық. Атауы — асқақ. Атау Асық федерациясындағы азаматтармен ақылдасып қойылды. Оның дыбысы ерекше. Сондықтан шетелдердің қызығушылығы зор болды, — деді Аманжол Нығмет Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында.

    Өнерпаз тек аспап жасаумен шектелмей, көмеймен ән салу дәстүрін кеңінен насихаттап келеді.

    — Көмеймен ән айту — терең тарихы бар мұра. Мұны соғыс жылдары жауынгерлік рух беру үшін пайдаланған. Қазір ол ұмытылған өнер саналады. Сондықтан оны жаңғыртқым келеді. Бұл іске 8 жыл бұрын кәсіби түрде кірістім, — дейді ол.

    Аманжол Нығметтің айтуынша, бұл өнерге қызығушылығы өзінің дауыс ерекшелігін байқаған сәттен басталған. Содан бері ол түрлі фестивальдерге тұрақты қатысып келеді.

    — Түркітектес елдер арасында фестивальдар жиі өтеді. Оған қалмай қатысамыз, — дейді спикер.

    Бүгінде өнер иесі дәстүрлі музыканы заманауи тәсілдермен ұштастырып, оны әлеуметтік желі арқылы кеңінен насихаттап жүр.

    — Қызығушылар көп. Көбіне шетел, еуропалықтар бәрін білгісі келіп, сұрап жатады, — деді Аманжол Нығмет.

    Айта кетейік, Қазақстанда домбыраны ұшақ бортында алып жүруге рұқсат етілуі мүмкін.

    Мөлдір Снадин
    Мөлдір Снадин
