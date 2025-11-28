KZ
    Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау қағидаларына өзгеріс енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Отандық өндірушілерді қолдау және асыл тұқымды мал сатып алу кезіндегі қаржылық жүктемені азайту мақсатында саланы субсидиялау қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды АШМ.

    Фото: АШМ

    Енгізілген өзгерістерге сәйкес, отандық және импорттық асыл тұқымды мал сатып алуға берілетін субсидиялар нормативтері қолданыстағы мөлшерден 75 пайызға арттырылды.

    Құжат 2025 жылғы 20 қарашада № 37444 тіркеу нөмірімен ҚР Әділет министрлігінде тіркелді.

    Нормативтік құқықтық акт 2025 жылғы 24 қарашада ҚР нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінің сайтында электрондық түрде жарияланып, 2025 жылғы 5 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

    Айта кетейік, бұған дейін асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға бағытталған «Игілік» бағдарламасы басталатыны хабарланған болатын.

