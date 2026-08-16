Асылжан Арыстанбекова екінші рет қатарынан Астана турнирінде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 905-ракеткасы, 20 жастағы Асылжан Арыстанбекова Астанада мәресіне жеткен ITF W15 турнирінде жеңімпаз атанды.
Қазақстандық теннисші финалда әлемнің 723-інші, осы жарыстың 5-ракеткасы, жапониялық Харуна Аракавамен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Екі сет те 6:2 есебімен Асылжанның пайдасына шешілді.
Осылайша, Асылжан Арыстанбекова Астана додасында екінші рет қатарынан үздік шықты.
Қазақстандық теннисші осы табысы нәтижесінде қазіргі кезде WTA Live-рейтингісінде бірден 733-орынға көтеріліп тұр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Асылжан Арыстанбекованың екінші рет Астана турнирінің финалына өткенін жазған едік.