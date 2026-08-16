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    Асылжан Арыстанбекова екінші рет қатарынан Астана турнирінде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 905-ракеткасы, 20 жастағы Асылжан Арыстанбекова Астанада мәресіне жеткен ITF W15 турнирінде жеңімпаз атанды.

    Асылжан Арыстанбекова
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші финалда әлемнің 723-інші, осы жарыстың 5-ракеткасы, жапониялық Харуна Аракавамен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Екі сет те 6:2 есебімен Асылжанның пайдасына шешілді.

    Осылайша, Асылжан Арыстанбекова Астана додасында екінші рет қатарынан үздік шықты. 
    Қазақстандық теннисші осы табысы нәтижесінде қазіргі кезде WTA Live-рейтингісінде бірден 733-орынға көтеріліп тұр.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Асылжан Арыстанбекованың екінші рет Астана турнирінің финалына өткенін жазған едік. 

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар