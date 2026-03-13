Әскердегі немесе ауруханадағы азаматтар қалай дауыс береді
АСТАНА. KAZINFORM — Референдум күні ерекше сайлау учаскелері де жұмыс істейді. Бұл жөнінде ҚР Орталық референдум комиссиясы мәлімдеді.
Комиссия мәліметінше, мұндай санатқа әскери бөлімдер, ауруханалар, перзентханалар т. б. нысандарда ашылатын учаскелер жатады. Олардың жалпы саны — 622.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, референдум күні дауыс берушілер тіркелген мекенжайы бойынша учаскеге баруы тиіс. Егер азамат тұрғылықты мекенжайы бойынша учаскеге келіп, тізімнен өзін таппаса, онда қызметкерлер көмегіне жүгінгені жөн. Жауапты мамандар оның тіркелген мекенжайы бойынша учаскесін анықтап береді.
Еліміздегі 10 402 учаскенің жартысынан астамы мұндай қызметті көрсете алады.
Айта кетелік тіркеуі жоқ азаматтар референдумға қалай қатысатыны туралы жазған едік.