KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:14, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Әскердегі немесе ауруханадағы азаматтар қалай дауыс береді

    АСТАНА. KAZINFORM — Референдум күні ерекше сайлау учаскелері де жұмыс істейді. Бұл жөнінде ҚР Орталық референдум комиссиясы мәлімдеді. 

    Фото: аумақтық референдум комиссиясы

    Комиссия мәліметінше, мұндай санатқа әскери бөлімдер, ауруханалар, перзентханалар т. б. нысандарда ашылатын учаскелер жатады. Олардың жалпы саны — 622.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, референдум күні дауыс берушілер тіркелген мекенжайы бойынша учаскеге баруы тиіс. Егер азамат тұрғылықты мекенжайы бойынша учаскеге келіп, тізімнен өзін таппаса, онда қызметкерлер көмегіне жүгінгені жөн. Жауапты мамандар оның тіркелген мекенжайы бойынша учаскесін анықтап береді.

    Еліміздегі 10 402 учаскенің жартысынан астамы мұндай қызметті көрсете алады.

    Айта кетелік тіркеуі жоқ азаматтар референдумға қалай қатысатыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Әскер Аурухана Референдум-2026 Конституция
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар