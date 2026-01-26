22:36, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5
Әскери прокуратура тұрғын үй қоры объектілерін мемлекет меншігіне қайтарды
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбе гарнизонының әскери прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде қорғаныс ведомствосының балансында есепке алынбаған төрт пәтер анықталды.
Аталған тұрғын үй-жайлардың 20 жылдан астам уақыт бойы тиісті түрде рәсімделген құқық белгілейтін құжаттары болмаған, соның салдарынан оларды заңды негізсіз бөгде тұлғалар пайдаланған.
Қадағалау актісі негізінде Ақтөбе қаласы әкімдігінің талап арызы бойынша сот пәтерлерді мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылдады. Одан әрі аталған пәтерлер Қорғаныс министрлігінің балансына берілді.
Қайтарылған тұрғын үйлердің бағалау құны 53 млн теңгеден асады.
