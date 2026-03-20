Әскерилер Бельгиядағы еврей қауымдастықтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді
АСТАНА. KAZINFORM — 23 наурызда еврей қауымдастықтарының діни орындары қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Еуропа астанасының көшелеріне Бельгия әскери патрульдері орналастырылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі тілшісі.
Қорғаныс министрі Тео Франкен бұл туралы осы аптада Бельгия парламентінде мәлімдеді. Үш айлық мерзімге ең көбі 200 әскер орналастыру жоспарланған. Осыдан кейін әскер саны 90-ға дейін қысқарады.
Әскери күштер еврей қауымдастықтары орындарын күзетеді, ол үшін Бельгия Федералды полициясының бас комиссары Полиция туралы заңға сәйкес армия жұмылдырды. Кейін теміржол полициясын қолдау және есірткіге байланысты зорлық-зомбылықпен күресу үшін толық ауқымды интеграцияланған полиция операцияларына (FIPA) қатысу сияқты басқа міндеттерге кеңейтіледі.
Франкеннің айтуынша, контингент бір уақытта жұмыс істейтін ең көбі 200 әскермен шектеледі.
— Үш айдан кейін әскер саны тоқсанға дейін қысқарады. Біз дүйсенбі күні Брюссель мен Антверпенде бастаймыз, содан кейін операцияны Льежеге дейін кеңейтеміз, — деді министр.
Сонымен қатар, Бельгияның Қорғаныс министрлігі Бельгия армиясына белсенді түрде әскер жинау жұмыстары жүріп жатқанын хабарлады.
Бұл шаралар Льеждегі синагогаға жасалған шабуылдан кейін қабылданды, оны ел билігі антисемиттік әрекет деп атады.
