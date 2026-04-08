Астана әкімдігі Ұлттық пантеонды күтіп ұстайтын мемлекеттік мекеме құрмақшы
АСТАНА. KAZINFORM – Астана әкімдігі жалғызілікті адамдарды жерлеу қызметімен айналысатын бюроны жекешелендіріп, Ұлттық пантеонға қарайтын мемлекеттік мекеме құрмақшы.
Қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясы биыл әкімдіктің коммуналдық меншігінен жекешелендіруге берілетін нысандардың тізімін талқылады. Аталған тізімде «Астана арнайы қызмет көрсету бюросы» ЖШС де бар.
Қалалық коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Ерлан Сыздықов аталған нысан 10 жылдан астам уақыт бойы халыққа үздіксіз ритуалдық қызмет түрлерін көрсетіп келе жатқанын айтты.
- Оның негізгі функциялары – бейіттерді күтіп ұстау, туысқаны және іздеушісі жоқ азаматтарды жерлеу, биологиялық қалдықтарды көму. Астана қаласында 28 зират бар. Соның 14-інде осы серіктестік қызмет көрсетеді. Активтің баланс құны – 184 млн теңге. Кәсіпорынның қаржылық шаруашылығы тұрақты. Салығын үнемі төлеп тұрады, мемлекеттік сатып алуларға қатысады. Осыдан оның қалыпты жұмыс істеп тұрғанын көруге болады. Дегенмен Үкімет қаулысы бойынша серіктестің жекешелендіруге жататын нысандар тізбесіне енгізілген, - деді ол.
Мәслихат депутаты Бауыржан Смайылов мұндай әлеуметтік тұрғыда маңызды нысанды әкімдік өз балансында сақтап қалу керек деген ұсыныс айтты.
- Мекеме жеке меншікке берілсе, иесі басты назарды табыс табуға бұрады. Сол кезде адам жерлеуге берілетін телімдер қымбаттап кетіп жүрмей ме, - деп сұрады ол.
Ерлан Сыздықов бюроны әкімдік қарамағында қалдыру туралы ұсынысты Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мақұлдамай қойғанын айтты.
- Олар жекешелендіру керек деген шешім айтты. Астанада мұндай қызмет түрін көрсететін 9 жекеменшік кәсіпорын бар. Сондықтан бәсекелі ортаға жіберу керек деп түсіндірді. Жер телімдерінің бағасына келсе, зират аумақтары аудандық әкімдіктердің меншігінде. Демек жер телімін үлестіру функционалы аудандық әкімдікте қалады. Қызмет көрсету бюросы туысы жоқ азаматтарды жерлеп, бейіттерге санитариялық тазалық жүргізуге ғана қатысады, - деді басқарма басшысы.
Ерлан Сыздықов Астананың мәртебесі туралы Конституциялық заңға түзетулер мен толықтырулар жобасы пысықталып жатқанын депутаттардың есіне салды.
- Біз осы құжатқа Ұлттық пантеонға қызмет көрсету мәселесі бойынша араласып жатырмыз. Сол пантеонға қарайтын бір мекеме бекітілу керек деген ұсыныс айттық. Бұл дербес мемлекеттік мекеме болу керек, - деді әкімдік өкілі.
Айта кету керек, Астананың мәртебесін айқындайтын Конституциялық заң жобасы «Ашық НҚА» порталында талқылауға шығарылған. Құжат 1 шілдеге дейін бүкіл процедуралардан өтіп, күшіне ену керек.