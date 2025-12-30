KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:31, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астана әуежайында қолайсыз ауа райына байланысты рейстер кешігіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір әуежайда күрделі метеорологиялық жағдай қалыптасты — мұзды жаңбыр жауып тұр. Осыған байланысты ұшып келуі тиіс 11 рейс, ұшып кетуі тиіс 4 рейс кешіктіріліп, 1 рейс тоқтатылған.

    Астана әуежайы Араб инвесторынан қала балансына қайтарылды
    Фото: Мухтор Холдорбевов/Kazinform

    Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының мәліметінше, әуежайдың барлық қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеп, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдап жатыр.

    Рейстер бойынша қазіргі жағдай мынадай:

    Ұшып келуге:

    • Кешіктірілгені — 11 рейс
    • Тоқтатылғаны — 1 рейс (ауа райы жағдайына байланысты)

    Ұшуға:

    • Кешіктірілгені — 4 рейс

    — Кідірістердің негізгі себебі — қолайсыз ауа райына байланысты әуе кемелерінің кешігіп келуі. Жолаушылардан онлайн-таблоны, әуе компанияларының ресми ақпаратын және терминалдағы хабарландыруларды қадағалап отыруды сұраймыз. Түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз, — делінген әуежай таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлаған еді.

    Тегтер:
    Ұшақ Көктайғақ Әуе қатынасы Ауа райы Әуежай Жауын-шашын
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар