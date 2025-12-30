30 желтоқсанда республика жолдарындағы ахуал қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 09:00-ден бастап келесі республикалық маңызы бар автожол учаскелерінде барлық көлік түрі үшін қозғалыс ашылады:
Ақтөбе облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-1240-шақырым аралығы («ЭКО ойл» ЖҚС – Қызылорда облысының шекарасы).
Қызылорда облысы
• Осы автожолдың 1240-1362-шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Арал қаласы).
Маңғыстау облысы
• «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» республикалық маңызы бар автожолының 332-632-шақырым аралығы (Бейнеу ауылы – Шетпе ауылы).
Жабық жолдарАуа райының қолайсыздығына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожол учаскелерінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс жабылды:
Ақмола облысы:
• «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» 135-280-шақырым (Астрахан кенті – Атбасар қаласы);
• «Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» 18-232-шақырым; (Астана – Щучинск);
• осы жолдың 232-304-шақырымы;
(Щучинск – Көкшетау);
• «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» 35-51 шақырым(Қабанбай батыр ауылы – Қарағанды облысының шекарасы);
• «Астана – Қорғалжың» 36-180-шақырым;
(Ақмол ауылы – Қаражар ауылы);
• KAZ 01 «Астана – Қарағанды – Алматы» 30-92-шақырым;(Жібек жолы кенті – Анар станциясы);
• «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» 16-135-шақырым (Астана – Астрахан);
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 16-200-шақырым (Астана – Павлодар облысының шекарасы).
Павлодар облысы
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 200-254-шақырым (Ақмола облысының шекарасы – Шідерті кенті).
Қарағанды облысы
• «Астана – Қарағанды – Алматы» 164-197-шақырым (Теміртау ЖБӨ – Қарағанды);
• «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» 51-101-шақырым(Ақмола облысының шекарасы – Нұра кенті);
• «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» 788-906-шақырым(Ұлытау облысының шекарасы – Топар ауылы);
• осы жолдың 970-1135-шақырымы (Қарағанды – Павлодар облысының шекарасы);
• «Астана – Қарағанды – Алматы» 248-359-шақырым (Атамекен – Ақсу-Аюлы).
Қызылорда облысы
• «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» 12-216-шақырым(Қызылорда – Ұлытау облысының шекарасы).
Ұлытау облысы
• осы жолдың 216-424-шақырымы (Жезқазған – Қарағанды облысының шекарасы);
• «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» 24-64-шақырым (Сәтбаев – Жезді);
• осы жолдың 64-137-шақырымы (Жезді – Ұлытау ауылы).
Ақтөбе облысы
«РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» 965-1153-шақырым (Қарабұтақ – Иргиз).
Жетісу облысы
• «Үшарал – Достық» республикалық маңызы бар автожолы 84-164-шақырым (Көктұма – Достық станциясы).
Ақмола облысы
• «Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 304-341-шақырым аралығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы);
• «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 0-61-шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан СҚО шекарасына дейін);
• «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 2-50-шақырым арылығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы).
Солтүстік Қазақстан облысы
• «Астана – Көкшетау– Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 341-367- шақырым арылығы (Ақмола облысы шекарасы - Келлеровка ауылы);
• «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 61-91-шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасынан – Саумалкөл ауылына дейін);
• «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 50-85-шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасы – Чкалов ауылы).
Еске салайық, бұған дейін ауа райының қолайсыздығына байланысты бірнеше өңірде жолдар жабылғанын хабарлағанбыз.