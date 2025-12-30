KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:10, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    30 желтоқсанда республика жолдарындағы ахуал қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 09:00-ден бастап келесі республикалық маңызы бар автожол учаскелерінде барлық көлік түрі үшін қозғалыс ашылады:

    Ақтөбе облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-1240-шақырым аралығы («ЭКО ойл» ЖҚС – Қызылорда облысының шекарасы).

    Қызылорда облысы

    • Осы автожолдың 1240-1362-шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Арал қаласы).

    Маңғыстау облысы

    • «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» республикалық маңызы бар автожолының 332-632-шақырым аралығы (Бейнеу ауылы – Шетпе ауылы).

    Жабық жолдарАуа райының қолайсыздығына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожол учаскелерінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс жабылды:

    Ақмола облысы:

    • «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» 135-280-шақырым (Астрахан кенті – Атбасар қаласы);

    • «Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» 18-232-шақырым; (Астана – Щучинск);

    • осы жолдың 232-304-шақырымы;

    (Щучинск – Көкшетау);

    • «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» 35-51 шақырым(Қабанбай батыр ауылы – Қарағанды облысының шекарасы);

    • «Астана – Қорғалжың» 36-180-шақырым;

    (Ақмол ауылы – Қаражар ауылы);

     • KAZ 01 «Астана – Қарағанды – Алматы» 30-92-шақырым;(Жібек жолы кенті – Анар станциясы);

    • «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» 16-135-шақырым (Астана – Астрахан);

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 16-200-шақырым (Астана – Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысы

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 200-254-шақырым (Ақмола облысының шекарасы – Шідерті кенті).

    Қарағанды облысы 

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» 164-197-шақырым (Теміртау ЖБӨ – Қарағанды);

    • «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» 51-101-шақырым(Ақмола облысының шекарасы – Нұра кенті);

    • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» 788-906-шақырым(Ұлытау облысының шекарасы – Топар ауылы);

    • осы жолдың 970-1135-шақырымы (Қарағанды – Павлодар облысының шекарасы);

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» 248-359-шақырым (Атамекен – Ақсу-Аюлы).

    Қызылорда облысы 

    • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» 12-216-шақырым(Қызылорда – Ұлытау облысының шекарасы).

    Ұлытау облысы

    • осы жолдың 216-424-шақырымы (Жезқазған – Қарағанды облысының шекарасы);

    • «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» 24-64-шақырым (Сәтбаев – Жезді);

    • осы жолдың 64-137-шақырымы (Жезді – Ұлытау ауылы).

    Ақтөбе облысы 

     «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» 965-1153-шақырым (Қарабұтақ – Иргиз).

    Жетісу облысы

    • «Үшарал – Достық» республикалық маңызы бар автожолы 84-164-шақырым (Көктұма – Достық станциясы).

    Ақмола облысы

    • «Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 304-341-шақырым аралығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы);

    • «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 0-61-шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан СҚО шекарасына дейін);

    • «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 2-50-шақырым арылығы (Көкшетау қаласы – СҚО шекарасы).

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Астана – Көкшетау– Петропавл – РФ шекарасы» автожолының 341-367- шақырым арылығы (Ақмола облысы шекарасы - Келлеровка ауылы);

    • «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 61-91-шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасынан – Саумалкөл ауылына дейін);

    • «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық» автожолының 50-85-шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасы – Чкалов ауылы).

    Еске салайық, бұған дейін ауа райының қолайсыздығына байланысты бірнеше өңірде жолдар жабылғанын хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Ауа райы Жол Көлік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар