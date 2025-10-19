KZ
    22:55, 19 Қазан 2025

    Астана Әзербайжан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан және Әзербайжан туларымен Астананың басты даңғылдары, ғимараттары мен көрікті жерлері безендірілді.

    Астана
    Фото: видеодан алынған скрин

    Түнгі қаланың көрінісі бейнеленген роликті «БОРТ № 1» Telegram-арнасы жариялады.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 20-21 қазан күндері Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келетінін жазған болатынбыз.

    Сапар барысында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіледі. Сонымен қатар президенттер Жоғары мемлекетаралық кеңеске және Қазақстан-Әзербайжан бизнес форумына қатысады

    Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев Қазақстанға мемлекеттік сапары қарсаңында Kazinform агенттігіне берген эксклюзивті сұхбатында екі ел арасындағы саяси диалогтың жоғары деңгейі, көлік-логистика мен мұнай-газ саласындағы ынтымақтастықтың қарқынды дамуы, сондай-ақ «жасыл» энергетика саласындағы бірлескен жұмыс пен Түркі мемлекеттері ұйымы аясындағы бастамалардың болашағы жайында айтып берді.

