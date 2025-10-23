KZ
    10:16, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Астана – Ерейментау бағытында пойыз бен үш автокөлік соқтығысып қала жаздады

    АСТАНА. KAZINFORM — 22 қазан күні сағат 16.27-де Астана – Ерейментау учаскесінің Едіге – Ерейментау аралығында жолаушылар пойызының машинисі 108 км/сағ жылдамдықпен келе жатып реттелетін, қорғалмайтын теміржол өткелінде шұғыл тежеуді қолдануға мәжбүр болды. Бұл туралы «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Фото: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ

    Пойыз жолына кенет шыққан үш жеңіл автокөлік үлкен апатқа, трагедияға себеп бола жаздады.

    — Локомотив бригадасының кәсіби және жедел әрекеті арқасында соқтығысудың алды алынды. Жол ережесінің бұзылуына жол бергендер оқиға орнынан қашып кетті. Пойыз маршрут бойынша 7 минутқа кешігіп жүрісін жалғастырды. Құқық бұзушылық туралы ақпарат құқық қорғау органдарына жолданды. Оқиғаның себебі — жүргізушілердің жол ережесін бұзуы, — деп жазды  «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі.

    Еске сала кетейік, бұған дейін ҚТЖ биыл 44 адамды пойыз басып кеткенін, 27 адам көз жұмғанын мәлімдеген болатын.

     

