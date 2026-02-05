KZ
    Астанадан Щучинск қаласына дейін көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысында ауа райына байланысты республикалық жолдар жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — 2026 жылғы 5 ақпан сағат 17:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 18-232 шақырым аралығында (Астана қаласынан Щучинск қаласына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылады. Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 09:00–де ашу жоспарланған, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады. 

    Бұдан бұрын ҚазАвтоЖол қолайсыз ауа райында ақылы жол ақысы арзандамайтынын мәлім еткен еді.

