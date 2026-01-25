Қолайсыз ауа райында ақылы жол ақысы арзандамайды – ҚазАвтоЖол
АСТАНА. KAZINFORM – Қар мен боран кезінде ақылы автомобиль жолдарында қозғалыс жылдамдығы 50–60 км/сағ дейін төмендесе де, жүргізушілер жолақыны толық көлемде төлей береді. Қоғамда қызу талқыланған осы мәселеге қатысты Kazinform агенттігінің ресми сауалына «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы жауап берді.
Компанияның хабарлауынша, қолайсыз ауа райына байланысты енгізілетін уақытша жылдамдық шектеулері жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ғана қолданылады және мұндай жағдайда жолақы төлемін төмендету немесе алып тастау тетігі заңнамада қарастырылмаған.
– Ауа райы жағдайларына байланысты енгізілген жылдамдық шектеулері жол учаскесінің ақауы бар деп тануға негіз болмайды. Сондықтан бұл кезеңдерде алынған төлемді қайта есептеу немесе қайтару мүмкін емес, – делінген ресми жауапта.
Сондай-ақ «ҚазАвтоЖол» ақылы жолда ақау анықталған жағдайда ғана төлем алынбайтынын нақтылады. Бұл ретте ақау деп жол жамылғысы немесе инфрақұрылым элементтерінің пайдалануға жарамсыз күйі уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімімен ресми түрде расталған жағдайлар есептеледі. Ал қар, боран, көктайғақ кезінде жылдамдықты төмендету мұндай санатқа жатпайды.
Компания мәліметінше, қолданыстағы тәртіпке сәйкес төлемді автоматты түрде қайтару механизмі жоқ, ал жылдамдық шектеулері кезеңінде жүргізушілерге қайтарылған қаражат бойынша статистика мүлде жүргізілмейді.
Бұдан бөлек, ақауы бар ақылы жол учаскелерінің тізімі тек техникалық тексерулер толық аяқталғаннан кейін және ресми түрде бекітілген соң «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясының ресми ресурстарында жарияланады.
Осылайша, ақылы жолды 120 км/сағ жылдамдықпен жүріп, уақыт ұту үшін пайдаланғысы келетін жүргізушілердің басты сауалына компанияның жауабы қысқа – «қарлы боран жолақы төлемін алып тастауға негіз емес».
Айта кетейік, жолдары қауіп тудыруы ықтимал өңірлер жөнінде жазған едік.