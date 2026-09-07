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    Астана – Қарағанды – Алматы тасжолында жүк көлігі жол өткеліне соғылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана — Қарағанды — Алматы автожолында экскаватор тиелген трал тіркемесі бар жүк көлігі жол өткеліне соғылды.

    Астана – Қарағанды – Алматы тасжолында жүк көлігі жол өткеліне соғылды
    Видеодан алынған кадр

    «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол-көлік оқиғасы 7 қыркүйек сағат 14:20 шамасында аталған автожолдың 165-шақырымында, Ақтау жол өткелі маңында болған.

    Апат салдарынан жол өткелінің конструкциясы механикалық зақымданған. 

    — Қазіргі уақытта мамандар нысанның техникалық жай-күйіне тексеру жүргізіп жатыр, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда жүк көлігі жол өткелінің астындағы бетон қоршауға соғылғанын хабарлаған едік.

    ҚазАвтоЖол Жол апаты
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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