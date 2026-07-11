Астана – Қарағанды тасжолында бір жолақ жабылады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін, 11 шілдеде Астана — Қарағанды — Алматы автожолының 42-шақырымында көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
ҚазАвтоЖол мәліметінше, шектеу 10 шілдеде болған жол-көлік оқиғасынан кейін зақымданған барьерлік қоршауды қалпына келтіру жұмыстарына байланысты енгізіледі.
Жөндеу кезінде жол қызметтері қоршауды түзету және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Оған төрт арнайы техника тартылады.
— Жол қозғалысы қауіпсіздігін және жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жөндеу жүргізілетін учаскеде Астана қаласы бағыты бойынша бір қозғалыс жолағы уақытша жабылады, — делінген хабарламада.
Жұмыстарды 11 шілде күні сағат 18:00–ге дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Компания жүргізушілерге аталған учаскеде жылдамдықты төмендетіп, уақытша жол белгілері мен мамандардың нұсқауларын сақтауды ескертті.
Еске салайық, бұған дейін Абай облысында жауын-шашын салдарынан жолдың бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілгенін жазғанбыз.