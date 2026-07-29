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    Астана – Қарағанды тасжолының бір бөлігі екі аптаға жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада жол жөндеу жұмыстарына байланысты Астана–Қарағанды тасжолының бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    трасса
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Қала әкімдігінің мәліметінше, Қобда тұйық көшесінен А-135 көшесіне дейінгі аралықта жол төсемінің жоғарғы қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі.

    — Осыған байланысты 29 шілде мен 12 тамыз аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара жабылады. Бұл кезеңде автокөліктер жолдың бір жолағымен екі бағытта кезектесіп қатынайды, — делінген хабарламада.

    Әкімдік жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін өзгерістерді ескеруге кеңес берді.

    Сондай-ақ жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жөндеу аймағында уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.

    Еске салайық, бұған дейін Астана – Қарағанды тасжолында жол апатына байланысты бір жолақ жабылғанын хабарлаған едік.

     

    Астана Жөндеу жұмыстары Жол Қарағанды
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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