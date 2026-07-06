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    Астана күні: елорда туралы 20 қызықты дерек

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана күніне орай Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі еліміздің бас қаласы туралы 20 қызықты деректі ұсынды.

    Астана
    Фото: Kazinform

    1. Халық саны — 1 674 699 адам (2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша). 

    люди, ту, флаг, патриот
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    2. Әйелдер саны ерлерге қарағанда көп: 884 029 әйел, 790 670 ер адам.

    3. Қазақстан бойынша 26 адамның есімі — Астана.

    4. 2025 жылы Астанада 27,4 мың сәби дүниеге келді.

    Қазақстанда сәби өлімі 19,3% — ға төмендеді
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    5. 18 жасқа дейінгі балалар саны — 545 мың: оның ішінде 280 мыңы — ұл, 265 мыңы — қыз (2026 жылдың басындағы жағдай бойынша).

    6. 2026 жылдың алғашқы 5 айында елордада 3 469-дан астам неке тіркелді.

    үйлену
    Фото: "Азаматтарға арналған үкіметі" мемлекеттік корпорациясы СҚОФ

    7. 2025 жылғы қартаю индексі — 22,9 (100 балаға шаққандағы 65 жастан асқан қарттардың саны).

    8. Астана тұрғынының орташа жасы — 30,9 жас (2026 жылдың басындағы жағдай бойынша).

    9. Күтілетін өмір сүру ұзақтығы — 78,8 жас (2025 жылғы көрсеткіш).

    Қария
    Фото: Kazinform

    10. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны — 274 285 (2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша).

    11. Құрылыс саласындағы компаниялар саны — 18,5 мың (Қазақстан бойынша 1-орын).

    12. Елордада 576 мың пәтер бар (2025 жыл).

    13. Қоғамдық тамақтану нысандарының саны — 6 819 (Қазақстан бойынша Алматыдан кейінгі 2-орын). Оның ішінде: заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары — 2 241; жеке кәсіпкерлік субъектілері — 4 578.

    рестораны и кафе
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    14. Қалада 31 театр жұмыс істейді.

    15. 5 музей бар.

    16. 35 кітапхана халыққа қызмет көрсетеді.

    17. Елордада 24 саябақ орналасқан.

    парк
    Фото: Акорда

    18. Тұрақты интернет абоненттерінің саны — 443,4 мың (2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша).

    19. 2026 жылдың І тоқсанында қонақүйлерде 67,9 мың шетелдік турист орналасты.

    20. Астанада 6 бес жұлдызды қонақүй бар.

    Осыған дейін Ақорданың баспасөз қызметі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Астана күніне арналған құттықтауын жариялады.

    Неке Мәдениет Шағын және орта бизнес Астана Демография халық саны Статистика Астана күні Ұлттық статистика бюросы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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