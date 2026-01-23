Астана маңына экопарк салатын бес аумақ ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы мен қала маңындағы аймақтарда экопарктерді ұйымдастыру мәселесі бойынша жиналыс өтті. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Әкімдіктің мәліметінше, 2035 жылға дейінгі Астананың Бас жоспарына сәйкес, қала аумағының жартысынан астамын жасыл желекпен қамтамасыз ету жоспарланған: бұл — жалпы 79,7 мың га аумақтың 42 мың га-сы. Соңғы жылдары қалада жасыл желектерді отырғызу белсенді жүргізіліп келеді, сонымен қатар саябақтар кластері қалыптасуда. Жиналысқа Астана әкімі Жеңіс Қасымбек, Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов, ҚР экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев, мемлекеттік органдардың өкілдері және т. б. қатысты.
Мемлекет басшысының ірі қалалардың маңайындағы аудандарда экопарктер құру туралы тапсырмасына сәйкес, Астананың Бас жоспарына бірнеше ұсыныс әзірленді. Ұсыныстар бойынша үш типтегі экопарктер қарастырылған:
1. Күнделікті рекреациялық парктер — қала шегінде орналасқан тартымды орындар, оларға жету уақыты — 30 минутқа дейін, жыл бойы қолдану мүмкіндігі бар;
2. Демалыс күндеріне арналған парктер — қаланың шекарасында, қала маңында орналасқан, оларға жету уақыты 30-60 минут, отбасылық демалыс аймақтары, визит-орталықтар, тұрғын үйлерді жалға беру қызметтері бар;
3. Ақмола облысының аумағында орналасқан аймақтар — оларға жету уақыты 60-90 минут, экотуризмді дамытуға арналған.
— Қала шекарасындағы күнделікті рекреациялық экопарктер — ең алдымен «Астана Жасыл белдеуінің» аумағы. Жасыл белдеу жобасы аясында қалыптасқан орман массивтері экологиялық тұрақтылыққа ие және табиғатты қорғау қызметін атқарып келеді. Бұл аумақтарды орман экопаркі ретінде экотроптар, серуендеу маршруттарын, веложолдар ұйымдастыру үшін пайдалану тиімді. Сондай-ақ, қалада кіші Талдыкөлде экопарк құру жоспарланып отыр. Жобаның мақсаты — табиғи ландшафты сақтау және қалалық рекреацияны дамыту. Іске асыру жұмысы басталған: № 5 учаскесі бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезеңі аяқталуға жақын, кейін № 7 учаскесінде жұмыс ұйымдастырылады, — деді «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ ЖШС бас директоры Руслан Жақыпов.
Екінші тип — демалыс күндеріне арналған парктерге қатысты: қаланың бір бөлігінде, Целиноград ауданында, Майбалық көлі мен контрреттегіш арасындағы учаскеде экопарк құру ұсынылды.
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек қаланың белсенді дамып жатқанын, тұрғындар саны өсіп келе жатқанын айтып өтті.
— Қаланың тұрғындары мен қонақтары үшін қолжетімді, экологиялық таза демалыс аймақтарын құру — маңызды міндет. Жыл сайын қалада шамамен 170 аула мен қоғамдық кеңістікті (саябақтар, гүлзарлар, желекжолдар) абаттандырамыз. Қалаға жасыл желектер отырғызуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Жыл сайын 1 миллионға жуық жасыл көшет отырғызылады. Ақмола облысымен бірлесіп, қаладан тыс экопарктер құру және кеңейту бойынша жұмыс жүргіземіз, — деді ол.
Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов аймақ туризмнің барлық түрін дамыту үшін перспективалы екенін атап өтті.
— Бурабай», «Көкшетау», «Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінің және Қорғалжын мемлекеттік қорығының болуы демалыс пен бос уақытты пайдалы өткізуге, әсіресе ішкі туристер үшін үлкен мүмкіндік береді. Елдің негізгі курорты «Бурабайға» жыл сайын 1,5 млн адам келеді, оның 60%-ы — астаналықтар, — деді ол.
«Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Астананың айналасында экопарктер құру және „Бурабай“ курортын рекреациялық түрде азайту үшін Астана маңында нақты альтернативті аумақтар анықталды. Олар Ақкөл, Аршалы, Целиноград аудандары мен Қосшы қаласында орналасқан. Қала маңындағы табиғи ресурстардың әртүрлілігі — экологиялық, спорттық және агротуризмді жыл бойы дамыту потенциалын ұсынады», — деді Марат Ахметжанов.
Ақмола облысы туризм басқармасының басшысы Андрей Подгурский өңірде қолданыстағы демалыс аймақтарын база етіп, экопарктер құруға жақсы перспективалар бар екенін хабарлады. Бұл аймақтар серуендеу, пикник, спорттық және балалар алаңдары, экотроптар, іс-шаралар өткізу алаңдарын ұсынатын әртүрлі форматтарды қамтиды. Сонымен қатар, Целиноград және Аршалы аудандарында үш жаңа экопарк құру жоспарланып отыр.
Бұған дейін Жеңіс Қасымбек биыл елордада 3,6 мың жұмыс орнын ашатын жобалар іске асатынын айтқан болатын.