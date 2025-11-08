Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 526,15 теңге, сату - 527,97 теңге;
- еуро: сатып алу - 606,56 теңге, сату - 610,97 теңге;
- рубль 6,42 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
- юань 74,22 - 76,85 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 523,58 теңгеден сатып алынады, 530,46 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 603,55 теңге, сату - 613,55 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,39 теңге, сату - 6,55 теңге.
- юань 74,90 теңгеден сатып алынады, 78,91 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 7 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526,02 теңге болды.